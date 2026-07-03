Najbliži su im bili najveća utjeha: Pogledajte emotivne prizore Vatrenih nakon utakmice u Torontu

Hrvatska je porazom od Portugala (2:1) završila nastup na Svjetskom prvenstvu, a nakon spornog poništenog gola Joška Gvardiola i emotivnog oproštaja od navijača utjehu su Vatreni pronašli u zagrljajima svojih obitelji.

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva 2026. porazom od Portugala s 2:1. Iako će se mnogi složiti kako su Vatreni odigrali vrhunski susret, presudna je bila odluka iz VAR sobe koja je detektirala kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu te poništila gol Joška Gvardiola koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke.

Poraz od Portugala teško je pao Vatrenima, koji su snimljeni sa suzama u očima kada su se opraštali od navijača u Torontu.

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Vatreni nakon Portugala - 6 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vatreni nakon Portugala - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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Utjehu su potražili u članovima svojih obitelji koji su ih podržali na stadionu. Luka Modrić, Dominik Livaković, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, Petar Musa i ostali snimljeni su na tribinama u zagrljaju svojih najbližih.

Vatreni nakon Portugala - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Vatreni nakon Portugala - 5 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Unatoč bolnom ispadanju, hrvatski reprezentativci još su jednom pokazali zajedništvo koje ih godinama krasi. Dok će se o spornoj VAR odluci i propuštenoj prilici za produžetke još dugo raspravljati, prizori zagrljaja s obiteljima nakon posljednjeg sučevog zvižduka podsjetili su da su upravo najbliži najveća utjeha u trenucima kada se završava jedan veliki san.

Kako je ispadanje Hrvatske komentirao Ivica Medo, pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Kako je utakmicu komentirao Josip Stanišić, pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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