Najbliži su im bili najveća utjeha: Pogledajte emotivne prizore Vatrenih nakon utakmice u Torontu

Hrvatska je porazom od Portugala (2:1) završila nastup na Svjetskom prvenstvu, a nakon spornog poništenog gola Joška Gvardiola i emotivnog oproštaja od navijača utjehu su Vatreni pronašli u zagrljajima svojih obitelji.
Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva 2026. porazom od Portugala s 2:1. Iako će se mnogi složiti kako su Vatreni odigrali vrhunski susret, presudna je bila odluka iz VAR sobe koja je detektirala kako je asistent Mario Pašalić bio u zaleđu te poništila gol Joška Gvardiola koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke.3 vijesti o kojima se priča najpoznatija navijačica Nauljena Knoll u grudnjaku i tajicama na utakmici Hrvatske i Portugala, nosila je i svjetski poznat hrvatski simbol na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku
Poraz od Portugala teško je pao Vatrenima, koji su snimljeni sa suzama u očima kada su se opraštali od navijača u Torontu.
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Vatreni nakon Portugala - 6 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Vatreni nakon Portugala - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Utjehu su potražili u članovima svojih obitelji koji su ih podržali na stadionu. Luka Modrić, Dominik Livaković, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, Petar Musa i ostali snimljeni su na tribinama u zagrljaju svojih najbližih.
Vatreni nakon Portugala - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Vatreni nakon Portugala - 5 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Unatoč bolnom ispadanju, hrvatski reprezentativci još su jednom pokazali zajedništvo koje ih godinama krasi. Dok će se o spornoj VAR odluci i propuštenoj prilici za produžetke još dugo raspravljati, prizori zagrljaja s obiteljima nakon posljednjeg sučevog zvižduka podsjetili su da su upravo najbliži najveća utjeha u trenucima kada se završava jedan veliki san.
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