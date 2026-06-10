Vatreni Perišić još je od srednje škole zaljubljen u zanosnu Josipu

Josipa Perišić, samozatajna supruga Ivana Perišića, uz hrvatskog je reprezentativca još od srednjoškolskih dana, a njihova dugogodišnja ljubavna priča okrunjena je brakom i rođenjem troje djece.

Ljubavna priča Ivana i Josipe Perišić jedna je od najdugovječnijih među hrvatskim sportašima.

Njihova veza traje još od tinejdžerskih dana, mnogo prije nego što je Ivan postao jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svoje generacije.

Galerija 4 4 4 4 4

Josipa Perišić - 1 Foto: Instagram

Josipa Perišić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Upoznali su se još u srednjoj školi u Splitu, kada su zajedno sjedili u školskim klupama, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav. Kada je Ivan počeo graditi profesionalnu karijeru i odlazio u inozemstvo, Josipa je ostala uz njega te ga pratila kroz sve uspone i izazove koje donosi život profesionalnog sportaša.

Nakon dugogodišnje veze par se vjenčao 2012. godine u Splitu. U to vrijeme Ivan je nastupao za njemačku Borussiju Dortmund, a njihovo vjenčanje bilo je intimno slavlje u krugu obitelji i prijatelja.

Njihova ljubav ubrzo je okrunjena dolaskom djece. Prvo su dobili sina Leonarda, zatim kćer Manuelu, a potom i sina Luku. Djeca su često bila uz roditelje na velikim sportskim trenucima, pa su tako navijači imali priliku vidjeti obitelj Perišić na proslavama hrvatskih reprezentativnih uspjeha.

Tijekom više od desetljeća braka Ivan i Josipa zajedno su prošli brojne selidbe i promjene klubova – od Belgije i Njemačke do Italije, Engleske, Francuske i Nizozemske. Unatoč svim izazovima koje nosi život vrhunskog nogometaša, ostali su jedan od najskladnijih parova među Vatrenima.

Ivan i Josipa Perišić - 1 Foto: Instagram

Josipa Perišić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Danas, nakon više od dvadeset godina zajedničkog života, njihova ljubavna priča često se ističe kao primjer veze koja je preživjela slavu, udaljenost i brojne životne promjene, a pritom ostala jednako čvrsta kao i na samom početku.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.