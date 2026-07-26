Severina pokazala što radi čim siđe s pozornice: "Ne možete mi spočitnuti...''

Nakon što je još jednom oduševila publiku na koncertu, Severina je pokazala da iza blještavila pozornice slijedi sasvim običan, ali mnogima omiljen ritual.

Severina je nakon još jednog energičnog nastupa svojim pratiteljima pokazala kako izgleda trenutak kada se ugase reflektori.

Umjesto glamurozne večere, pjevačica je odabrala jednostavan, ali mnogima neodoljiv zalogaj – bogato punjeni sendvič.

Severina - 1 Foto: Instagram

Na Instagramu je podijelila fotografije na kojima sjedi za stolom u bijelom kućnom ogrtaču, nasmijana drži sendvič u rukama, a zatim ga sa slasću grize. Uz objavu je duhovito napisala: "Ne možete mi spočitnuti da ne jedem."

Severina - 3 Foto: Instagram

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Ovog ljeta već nekoliko puta pohvalila se fotografijama s mora u badiću i pokazala brutalne trbušne mišiće.

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