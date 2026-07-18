Od djevojčice koja je oduševila Hrvatsku do mlade žene koja zna što želi: Mia Negovetić otvorila nam je dušu!

Mia Negovetić u intervjuu za Showbuzz.hr otkrila je sve o albumu "Misli", odrastanju pred očima javnosti i današnjoj glazbenoj sceni.

Još kao djevojčica osvojila je srca publike svojim moćnim glasom, a danas se uspješno gradi kao kantautorica koja vlastitim pjesmama otkriva najintimnije emocije. Mia Negovetić prošle je godine predstavila svoj prvi autorski album "Misli", kojim je zaokružila jedno važno poglavlje karijere, a već punom parom radi na novim pjesmama.

U razgovoru za Showbuzz.hr otkrila je kako danas gleda na svoj prvijenac, zašto vjeruje da fizička izdanja nikada ne bi smjela nestati, kako se promijenila otkad je kao djevojčica zakoračila na scenu te zašto joj je obitelj najveća životna vrijednost.

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Mia Negovetić - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Mia Negovetić - 3 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Iako je od objave albuma "Misli" prošlo gotovo godinu dana, Mia kaže da ga i danas doživljava upravo onako kako ga je zamislila. Ne krije da je riječ o projektu na kojem je radila punih pet godina, zbog čega danas ne bi promijenila nijedan njegov dio.

"Iskreno, ne bi apsolutno ništa mijenjala. Pet godina sam radila na njemu i upravo je takav kakav sam i zamišljala - intiman i pun emocija. Već se veselim novom albumu, radim punom parom i ovaj put obećajem da neće biti još pet godina."

Na pitanje koju bi pjesmu preporučila nekome tko je tek upoznaje kao autoricu i izvođačicu, priznaje da joj nije lako izdvojiti samo jednu, no ipak se odlučila za "Kišu".

"Teško mi je odgovoriti na to pitanje jer svaku pjesmu volim i svaka ima neku svoju priču, ali izdvojila bih pjesmu 'Kiša'. Meni je nekako čarobna i posebna, nosi atmosferu koju vežem za najčišći oblik ljubavi."

Mia Negovetić - 6 Foto: PR

Danas, kada većina publike glazbu sluša putem streaming servisa, Mia smatra da fizička izdanja i dalje imaju posebnu vrijednost koju digitalni svijet ne može zamijeniti: "Apsolutno mislim da je taj segment nešto što bi voljela da ne izumre. Ima to skroz neku svoju draž kad stavite ploču da se zavrti ili ubacite kazetu i kliknete 'play'. Iako je sve danas više-manje digitalno, nekako imam osjećaj da se trendovi počinju vraćati i da ljudima fali 'fizički opipljivih stvari'. Digitalno nema neku dušu, sve nakon nekog vremena postane monotono."

Od prvih televizijskih nastupa prošlo je deset godina, a Mia priznaje kako je djevojčica koja je tada stajala na pozornici danas potpuno druga osoba, iako je ono najvažnije ostalo isto.

Mia Negovetić - 2 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

"To su dvije potpuno različite Mije, ali u duši uvijek iste. Normalno, kao i svi ostali mijenjam se iz dana u dan kako bi bila najbolja verzija sebe. Trudim se svaki dan leći u krevet barem za neku informaciju pametnija, čak i kad imam loš dan, pokušam iz njega izvući maksimalno kvalitetno za život i za daljnje korake i odluke. Sva iskustva koja sam doživjela su mi donijela razne škole, a na kraju krajeva to me i izgradilo da danas budem takva kakva jesam i cijeli taj put me doveo do toga da sada točno znam što želim od života. Što se tiče glazbe, ukus mi se putem modificira, ali ustvari se samo širi otkrivanjem novih žanrova i stilova, nikad se ne sužava. Za mene je u tome najveća ljepota glazbe, što nema granica."

Budući da je odrastala pred očima javnosti, mnogi se pitaju je li zbog toga prerano odrasla. Pjevačica smatra da je određena doza zrelosti došla ranije, ali da joj roditelji nisu dopustili da izgubi bezbrižnost djetinjstva.

Mia Negovetić - 4 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Mia Negovetić Foto: Instagram

"Svakako je neminovno da kad odrastaš pred očima javnosti i imaš takvu dinamiku života, neka zrelost i ozbiljnost dođu ranije, ali bez obzira na to sam imala prekrasno djetinjstvo, a za to su najviše zaslužni moji roditelji koji su me čuvali i štitili od svega što me potencijalno moglo oštetiti. Iako je velika odgovornost biti javna osoba i to sa sobom nosi nekakvu vrstu pritiska, mislim da je najvažnije u svemu tome ostati dosljedan sebi i pratiti svoju intuiciju, slušati svoje srce, to me u životu nikada nije prevarilo."

Govoreći o domaćoj glazbenoj sceni, Mia nije željela ulaziti u detaljne analize jer, kako kaže, ne prati je dovoljno. Ipak, primjećuje jedan trend koji joj se ne sviđa.

Mia Negovetić s roditeljima - 2 Foto: Instagram/Croatia Records

Mia Negovetić - 1 Foto: PR

"Jako mi je teško odgovoriti na ovo pitanje jer zapravo i ne pratim toliko hrvatsku scenu. Ne bih previše voljela komentirati, ali jedinu stvar koju ću reći, a odnosi se generalno na glazbenu scenu (ne samo našu, već i stranu), da imam osjećaj da se danas svatko naziva pjevačem ili artistom, a zapravo su daleko od toga. No, to je samo moje mišljenje. Možda sam samo ja staromodna."

Osvrnula se i na sve veći broj mladih glazbenika koji karijeru grade putem društvenih mreža. Smatra da diskografske kuće više nisu jedini put do publike, ali da i dalje imaju svoju važnu ulogu: "Sve ima svoje prednosti i mane, ali je činjenica da je danas puno lakše doći do publike i bez diskografske kuće. Društvene mreže su za to najviše zaslužne i to apsolutno može biti prednost, ako se tako iskoristi. Vidim tako po internetu jako puno ljudi koji algoritmom dođu do slave, ali većinski na kraju i oni potpišu za nekoga. Tako da mislim da se to dvoje dosta dobro može povezati uz trud i rad."

Kad nije na pozornici ili u studiju, najveći mir pronalazi uz svoje najbliže. Za nju idealno ljeto nema veze s lokacijom, nego s ljudima koje voli.

"Iskreno, najljepši ljetni dan za mene nije vezan uz određenu destinaciju. Najviše me ispunjava vrijeme provedeno s mojom malom obitelji - životnim partnerom i pasicom Florom. Bilo da smo uz more, u prirodi ili jednostavno kod kuće, važno mi je samo da smo zajedno. Upravo su ti naizgled obični trenuci, bez žurbe i obaveza, oni koje najviše pamtim i koji me istinski odmore."

Iako iza sebe ima brojne pobjede i velika televizijska natjecanja, priznaje da odgovornost s godinama postaje sve veća, ali ne na način koji je sputava.

"Ovisi, ali i jedno i drugo. Što sam starija to nekako osjećam veću odgovornost i pritisak, ali ne u negativnom kontekstu. Ta odgovornost me zapravo podsjeća da uvijek budem svoja, iako sam i po prirodi takva, ali to me još nekako dodatno motivira. Kroz godine sam imala dosta dobru školu gdje sam naučila da od očekivanja nema ništa. Najbolje je ništa ne očekivati od ničega, jer je uvijek veća vjerojatnost da ćeš se razočarati - tako da i samim time ne smatram da imam obavezu ispuniti nečija očekivanja, već se držim onoga za što mislim da je u tom trenutku najbolje za mene i da je ispravno."

Mia Negovetić - 3 Foto: PR

Za kraj smo je zamolili da pošalje poruku Miji koja je prije deset godina tek zakoračila na glazbenu scenu. Njezin odgovor otkriva životnu filozofiju kojom se vodi i danas.

"Slušaj svoje srce, čak i kad ti se čini da je sve glasnije od njega. Na tvom će putu biti svega - velikih pozornica i tihih trenutaka, uspjeha koji će te nositi i razočaranja koja će te učiti. Samo nemoj nikada zaboraviti tko si i tko je uz tebe bio prije svih pljeskova. Tvoja najveća snaga uvijek će biti ljudi koji te vole iskreno, a najveća sreća neće se skrivati u nagradama ili brojkama, nego u zagrljajima, obiteljskim trenucima, smijehu i svim onim malim stvarima koje život čine velikim. I vjeruj sebi. Uvijek. Srce će te odvesti točno tamo gdje trebaš biti."

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