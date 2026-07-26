Pogledajte novu transformaciju naše vizažistice zbog koje je skupila preko 10 milijuna pregleda!

Hrvatska vizažistica Marina Mamić ponovno je oduševila pratitelje nevjerojatnom transformacijom, a ovog puta postala je jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Laminea Yamala.

Marina Mamić još je jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najboljih majstorica make-up transformacija. Nakon što je nedavno oduševila preobrazbom u Erlinga Haalanda, sada je na svom Instagram profilu objavila novu transformaciju koja je u rekordnom roku postala viralna, pretvorila se u mladog španjolskog nogometaša Laminea Yamala.

Uz pomoć profesionalne šminke, preciznog konturiranja, perike i dresa španjolske reprezentacije, Marina je gotovo savršeno dočarala izgled 19-godišnje zvijezde. Posebnu pažnju posvetila je njegovim prepoznatljivim crtama lica, frizuri i izrazu, pa je mnogima na prvi pogled bilo teško povjerovati da se ispred kamere zapravo nalazi ona.

"Ova je na kraju bila teža nego što sam mislila, ali nadam se da vam se sviđa", napisala je Marina uz video u kojem je prikazala cijeli proces transformacije.

Marina Mamić kao Lamine Yamal - 2 Foto: Instagram

Na Instagram priči Marina je otkrila da je u manje od jednog dana prikupila više od 10 milijuna pregleda.

Marina Mamić na Instagramu Foto: Instagram

"Ja sam ljudi još u šoku! 10 milijuna pregleda u jednom danu samo tu na Instagramu i dobila sam samo ovdje preko 10.000 novih pratitelja danas. Hvala vam za ljubav i podršku", poručila je svojim pratiteljima.

Što mislite o transformaciji u Yamala? Odlično, baš ga je skinula

Može to i bolje Odlično, baš ga je skinula

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Podsjetimo, Marina Mamić već godinama impresionira javnost spektakularnim make-up transformacijama u poznate osobe iz svijeta glazbe, filma i sporta.

Marina Mamić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Još njenih transformacija pogledajte OVDJE.

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