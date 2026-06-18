Transformacija naše vizažistice u kapetana Vatrenih zaslužuje divljenje!

Naša vizažistica Marina Mamić ponovno je pokazala zašto njezine transformacije izazivaju oduševljenje na društvenim mrežama.
Marina Mamić oduševila je svoje pratitelje nevjerojatnom transformacijom, ovoga puta utjelovivši hrvatskog nogometnog kapetana i jednog od najboljih veznjaka svih vremena, Luku Modrića. Na fotografiji objavljenoj na Instagramu poznata hrvatska vizažistica gotovo je neprepoznatljiva – uz pomoć šminke, sjenčanja i precizno osmišljenih detalja uspjela je vjerno dočarati Modrićeve karakteristične crte lica, frizuru i izraz.3 vijesti o kojima se priča veliki fan nogometa Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge ''baš mi je lijepo!'' Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...'' skladan par Bojana Gregorić Vejzović na poseban dan suprugu uputila emotivnu posvetu: "Moja omiljena osoba"
Marina Mamić Foto: Screenshot
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Odjevena u prepoznatljivi hrvatski dres s crveno-bijelim kockicama, Marina je još jednom pokazala zašto njezine transformacije redovito privlače pažnju tisuća pratitelja i medija. Realistični detalji, od obrva i očiju do kontura lica i lagane brade, stvaraju dojam kao da se pred objektivom zaista nalazi hrvatska nogometna legenda.
Cijelu Marininu trasnformaciju pogledajte OVDJE.
Marina Mamić - 4 Foto: Instagram
Marina Mamić - 3 Foto: Instagram
Uz objavu je napisala kako se transformirala u ''našeg najboljeg'' Luku Modrića te pratitelje pozvala da podijele svoje dojmove i prognoze za utakmicu Hrvatske. Reakcije nisu izostale, a mnogi su u komentarima istaknuli kako je riječ o jednoj od njezinih najuspjelijih transformacija dosad.
Marina Mamić - 6 Foto: Instagram
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Marina Mamić već godinama slovi za jednu od najpoznatijih hrvatskih vizažistica i make-up umjetnica specijaliziranih za transformacije. Široj javnosti poznata je po nevjerojatnoj sposobnosti da se uz pomoć šminke pretvori u svjetske i domaće zvijezde, političare, glazbenike, glumce i sportaše. Njezini radovi redovito postaju viralni na društvenim mrežama, a upravo su joj kreativnost, preciznost i posvećenost detaljima donijeli veliku popularnost i izvan granica Hrvatske.
Marina Mamić - 2 Foto: Instagram
Marina Mamić - 1 Foto: Instagram
Najnovijom transformacijom u Luku Modrića Marina još je jednom dokazala da šminka može biti mnogo više od uljepšavanja – ona može postati prava umjetnost koja briše granice između osobe i lika kojeg utjelovljuje.
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