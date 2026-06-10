Tko je partnerica vatrenog s američkom adresom? U javnosti je viđena tek jednom

Laura Smudo samozatajna je partnerica Petra Muse, s kojim je dobila dvoje djece.
Petar Musa jedan je od dvojice reprezentativaca koji su tijekom ovog Svjetskog prvenstva na domaćem terenu.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen dobro raspoloženi Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
Naime, mladi Zagrepčanin duži niz godina igra za MLS klub Dallas FC, u koji je došao iz portugalske Benfice.
Galerija 6 6 6 6 6
Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Petar Musa sa suprugom i sinom - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Vatreni svoju privatnost čuva daleko od medija, no ono što jest poznato jest da ima obitelj koju je stvorio s partnericom Laurom Smudo te da žive na relaciji Zagreb-Dallas.
Na njegovom Instagramu postoje tek malobrojne slike njih dvoje zajedno sa sinom Nikkyjem, kojeg su dobili 2024. godine. Krajem 2025. u obitelj je stigla i djevojčica, a vijest je otkrio kratkotrajnom objavom na Instagramu.
Laura je u javnosti viđena tek jednom, kada se zajedno s Musom i sinom prošetala zagrebačkom špicom.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"