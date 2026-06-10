Tko je partnerica vatrenog s američkom adresom? U javnosti je viđena tek jednom

Laura Smudo samozatajna je partnerica Petra Muse, s kojim je dobila dvoje djece.

Petar Musa jedan je od dvojice reprezentativaca koji su tijekom ovog Svjetskog prvenstva na domaćem terenu.

Naime, mladi Zagrepčanin duži niz godina igra za MLS klub Dallas FC, u koji je došao iz portugalske Benfice.

Galerija 6 6 6 6 6

Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Petar Musa sa suprugom i sinom - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Vatreni svoju privatnost čuva daleko od medija, no ono što jest poznato jest da ima obitelj koju je stvorio s partnericom Laurom Smudo te da žive na relaciji Zagreb-Dallas.

Na njegovom Instagramu postoje tek malobrojne slike njih dvoje zajedno sa sinom Nikkyjem, kojeg su dobili 2024. godine. Krajem 2025. u obitelj je stigla i djevojčica, a vijest je otkrio kratkotrajnom objavom na Instagramu.

Laura je u javnosti viđena tek jednom, kada se zajedno s Musom i sinom prošetala zagrebačkom špicom.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"