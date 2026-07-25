Kovačića i Izabel paparazzi uhvatili u društvu Haalanda na vjenčanju nogometaša u Italiji

Mateo i Izabel Kovačić bili su na vjenčanju poznatog nogometaša Gianluigija Donnarumme u Italiji.

Nogometaš i kapetan talijanske nogometne reprezentacije Gianluigi Donnarumma uplovio je u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Alessijom Elefante.

Vjenčanje je održano u petak poslijepodne u slikovitoj talijanskoj regiji Puglia. Vjerska ceremonija održala se u crkvi svetog Jurja Mučenika u Locorotondu, u srcu doline Itria, a nakon obreda, mladenci su se sa svojim dvogodišnjim sinom Leom i uzvanicima preselili u obližnji Fasano, gdje se u luksuznoj rezidenciji Pettolecchia održala svečana večera.

Mateo Kovačić, Erling Haaland i Izabel Kovačić Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia

Vjenčanje Donnarumma - 4 Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia

Cijeli događaj bio je pod strogim mjerama osiguranja i zatvoren za javnost, a zbog vjenčanja je uveden i poseban plan regulacije prometa.

Među uzvanicima su bili Erling Haaland, Nicolò Barella, predsjednik saveza Giovanni Malagò i tehnički direktor Paolo Maldini. Na popisu gostiju našli su se i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel, koje su fotografi uhvatili pokraj Haalanda i njegove partnerice s kojom se Izabel često druži.

Erling Haaland s partnericom Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia

Vjenčanje Donnarumma - 1 Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Veliki zaokret u životu glumca koji je osvojio hrvatsku publiku: ''Radit ću kao prodavač''

Romansa Gianluigija Donnarumme i Alessije Elefante započela je 2017. godine. Od tada par živi skladnim životom, a Alessia je poznata po tome da ne voli previše medijske reflektore.

Unatoč statusu supruge jedne od najvećih nogometnih zvijezda, rijetko daje intervjue i pažljivo bira što dijeli s javnošću.

Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 7 Foto: Profimedia

Alessia je rođena 25. svibnja 1997. u Napulju. Po zanimanju je dizajnerica interijera, no paralelno gradi i karijeru influencerice na društvenim mrežama. Za razliku od mnogih supruga nogometaša, svoj profesionalni život nije stavila u drugi plan – i dalje radi, što je čini posebnom u očima talijanskih medija.

Alessia Elefante i Gianluigi Donnarumma - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koje su to dvije stvari bez kojih voditelj Dnevnika Nove TV ne ide na godišnji odmor?

U rujnu 2024. par je dobio sina Lea, a samo mjesec dana kasnije Gianluigi je zaprosio Alessiju u romantičnom Parizu.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Komentar na novu objavu Severine sve je rekao: "Izgledaš k'o da imaš 24 godine, a ne 54"