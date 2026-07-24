Tajna vitke linije Amal Clooney krije se u neobičnom doručku, a evo što još nikad ne preskače

Od jutarnje juhe od algi i obiteljskih večeri uz pizzu do tenisa, pilatesa i svakodnevnih šetnji, Amal Clooney njeguje jednostavne navike koje joj pomažu održati formu. Ujedno je otvoreno progovorila o tome kako joj je brak s Georgeom Clooneyjem promijenio život i zbog čega se u početku teško nosila s velikom medijskom pažnjom.

Amal Clooney već godinama slovi za jednu od najuspješnijih odvjetnica za ljudska prava na svijetu, a uz zahtjevnu karijeru uspješno balansira i obiteljski život s glumcem Georgeom Clooneyjem te njihovim devetogodišnjim blizancima, Alexanderom i Ellom. Iako zbog brojnih poslovnih obveza nema mnogo slobodnog vremena, njezina prehrana i rutina vježbanja iznenađujuće su jednostavne.

Galerija 22 22 22 22 22

Dan navodno započinje zdjelom miyeokguka, tradicionalne korejske juhe od smeđih jestivih algi, sezamova ulja i češnjaka. Ipak, nije stroga kada je riječ o omiljenim jelima pa si jednom tjedno priušti obiteljsku večer uz pizzu. Najdraža joj je klasična margherita, uz salatu od rikule.

O njihovim prehrambenim navikama svojedobno je govorio i George Clooney, koji je u intervjuu otkrio koliko obitelj cijeni svoju privatnu kuharicu Vivijanu Frizzi. Talijanka s jezera Como za Clooneyjeve kuha još od 2013. godine.

Amal Clooney, George Clooney Foto: Profimedia

"Može pripremiti doslovno sve, uključujući domaće njoke s pestom od kojih ćete zaplakati", rekao je George.

Objasnio je kako im Viviana danas kuha gotovo svake večeri jer zbog djece puno rjeđe izlaze.

"Otkad imamo blizance, odlazak u restorane više nije tako jednostavan ni zanimljiv kao prije. Iskreno, naši prijatelji radije jedu njezinu hranu nego da idu u restorane u Comu ili Londonu."

George je priznao i da ni on ni Amal nisu talentirani za kuhanje.

George i Amal Clooney - 2 Foto: Profimedia

"Amal i ja toliko smo loši kuhari da bi nas Viviana u kuhinji podučavala kao da pokušava naučiti kita letjeti."

Kada je riječ o tjelovježbi, Amal najviše voli igrati tenis, a suprug priznaje da ga redovito pobjeđuje.

"Amal je stvarno odlična sportašica. Dok sam bio mlađi osvajao sam teniske turnire, cijeli život se bavim sportom i još uvijek dobro igram. A Amal me jednostavno potpuno nadigra."

Osim tenisa, prema pisanju stranih medija, svakodnevno šeće oko sat vremena, dvadesetak minuta vježba s utezima te redovito odlazi na pilates.

Iako je pronašla ravnotežu između privatnog i poslovnog života, Amal je nedavno priznala da joj je život pod povećalom javnosti nakon udaje za Georgea 2014. godine u početku predstavljao veliki izazov.

Galerija 22 22 22 22 22

Govoreći na događanju Cartier Dialogues u Bangkoku, prisjetila se kako se njezin život promijenio nakon što je postala dio jednog od najpoznatijih svjetskih parova.

"Bilo je to neobično iskustvo. Prije sam imala poslovni i privatni život koji su bili potpuno odvojeni i nisam dopuštala da se isprepliću. Nakon udaje to se uvelike promijenilo."

Amal i George Clooney - 2 Foto: Profimedia

Posebno se, kaže, osjećala izloženom nakon rođenja blizanaca 2017. godine, kada je interes javnosti za njihovu obitelj dodatno porastao. Priznala je da ju je u početku brinulo što će ljudi o njoj stvoriti jednodimenzionalnu sliku.

"U početku sam razmišljala o tome kako će me ljudi doživjeti. Pitala sam se mogu li odjenuti određenu haljinu ili otići na neki događaj ako u ponedjeljak imam ročište i stojim pred sucem. No s vremenom sam shvatila da to zapravo nije važno. Najvažnije je živjeti svoj život."

Amal Clooney Foto: Profimedia

Dodala je kako vjeruje da će se kvaliteta nečijeg rada uvijek na kraju pokazati.

"Ako ste dobri u onome što radite, to će se prije ili kasnije vidjeti."

Unatoč stalnoj medijskoj pozornosti, istaknula je da nikada nije dopustila da joj slava određuje životne odluke.

"Nisam htjela dopustiti da me to spriječi u stvarima koje su važne za moju obitelj ili moj brak. Prije sam mogla sama odlučiti koliko će moj privatni život biti izložen javnosti, a nakon toga morala sam naučiti živjeti s potpuno novom situacijom."

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kao Barbie! Oduševit će vas detalji na novom badiću Maje Šuput

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kim Verson iznenadila pratitelje fotkama u badiću, ovakvo izdanje rijetko imamo priliku vidjeti

Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri''