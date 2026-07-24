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uhodana rutina

Tajna vitke linije Amal Clooney krije se u neobičnom doručku, a evo što još nikad ne preskače

Piše I.G., Danas @ 08:52 Zanimljivosti komentari
Amal Clooney Amal Clooney Foto: Profimedia

Od jutarnje juhe od algi i obiteljskih večeri uz pizzu do tenisa, pilatesa i svakodnevnih šetnji, Amal Clooney njeguje jednostavne navike koje joj pomažu održati formu. Ujedno je otvoreno progovorila o tome kako joj je brak s Georgeom Clooneyjem promijenio život i zbog čega se u početku teško nosila s velikom medijskom pažnjom.

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