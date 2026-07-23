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''Ne idite na dijetu, već...''

Kako legendarnoj glumici u 94. godini uspijeva izgledati mladoliko? Ovo su njezini savjeti!

Piše I.G., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Joan Collins Joan Collins Foto: Instagram

Nakon što je fotografijama s ljetovanja ponovno oduševila obožavatelje, Joan Collins odlučila je otkriti tajne svog mladolikog izgleda. Slavna glumica poručuje da ljepota ne dolazi iz estetskih zahvata, nego iz zdravih navika i umjerenosti.

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