Kako legendarnoj glumici u 94. godini uspijeva izgledati mladoliko? Ovo su njezini savjeti!

Nakon što je fotografijama s ljetovanja ponovno oduševila obožavatelje, Joan Collins odlučila je otkriti tajne svog mladolikog izgleda. Slavna glumica poručuje da ljepota ne dolazi iz estetskih zahvata, nego iz zdravih navika i umjerenosti.

Joan Collins već desetljećima slovi za jednu od najvećih holivudskih ikona, a ni u 94. godini ne prestaje oduševljavati svojim izgledom.

Nakon što je na Instagramu podijelila fotografije s odmora u Saint-Tropezu, na kojima je pozirala uz bazen s Bondovom djevojkom Alison Papworth, brojni obožavatelji ponovno su se zapitali u čemu je tajna njezina mladolikog izgleda.

Zvijezda kultne serije Dinastija tvrdi da odgovor nije u estetskim zahvatima, nego u disciplini, umjerenosti i dugogodišnjoj brizi o zdravlju. Ističe da nikada nije bila pobornica plastičnih operacija, a botox je, priznaje, isprobala samo jednom – i to prije mnogo godina.

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"Nikakvi kirurški zahvati. Botox sam probala samo jednom i odmah ga zamrzila. Ja sam glumica i lice mi mora pokazivati emocije", rekla je u razgovoru za The Express.

Jedna od najvećih promjena koje je uvela s godinama odnosi se na prehranu. Collins kaže da danas jede tek djelić onoga što je mogla pojesti u mladosti.

"S 50 godina treba vam upola manje hrane nego s 25. Sa 75 još upola manje. Danas pojedem otprilike četvrtinu onoga što sam jela kada sam imala 25 godina", objasnila je.

Joan Collins Foto: Instagram

Uvjerena je da joj upravo takav način života omogućuje da i u desetom desetljeću života bude vitalna, pa ne skriva da vjeruje kako će doživjeti stoti rođendan.

"Živjet ću do 100 godina, sigurna sam u to. Samo se morate brinuti o svojoj koži", poručila je.

Kada želi brzo izgubiti koji kilogram, pribjegava vrlo jednostavnom jelovniku.

"Ako trebam stati u neku haljinu, tri dana jedem samo kuhana jaja i brokulu", otkrila je.

No, naglašava kako nije pobornica strogih dijeta.

"Ne držite dijete, samo jedite manje", jedan je od njezinih najpoznatijih savjeta.

Joan Collins Foto: Instagram

Joan se cijelog života trudila ostati fizički aktivna. Prisjetila se da je kao tinejdžerica sate provodila plešući, a kasnije su njezinu rutinu činili treninzi u teretani i pilates. Danas više ne opterećuje tijelo intenzivnim vježbanjem, osobito nakon što je zbog uklještenog živca prije nekoliko godina gotovo dva mjeseca imala ozbiljnih poteškoća s kretanjem.

Potpuno se oporavila zahvaljujući fizioterapiji, koju danas smatra jednim od ključnih razloga svoje dobre forme.

"Svima starije životne dobi preporučujem vježbanje uz fizioterapeuta. Dovoljno je pola sata dnevno, a meni to daje energiju", rekla je.

Redovito pliva, a filozofiju "pomalo, ali često" primjenjuje i na tjelovježbu. Toliko je zadržala pokretljivost da i danas bez problema može napraviti špagu, čime je više puta iznenadila javnost.

Kad je riječ o prehrani, Collins prednost daje jednostavnim i nutritivno bogatim namirnicama. Svaki dan pojede jedan avokado, uzima vitamine C i E te omega masne kiseline, a izbjegava brzu hranu.

Joan Collins Foto: Instagram

"Kvaliteta hrane jednako je važna kao i kvaliteta proizvoda koje stavljate na kožu", smatra glumica.

Ipak, ne odriče se malih životnih užitaka.

"Nikada se ne prejedam, ali si ništa ne zabranjujem. Popit ću čašu vina, pojesti desert, tost ili popiti kavu sa šećerom ako mi se to poželi. Mislim da sam jednostavno imala sreće s genima", iskreno priznaje.

Collins je tijekom godina više puta demantirala nagađanja da je mladolik izgled rezultat estetskih zahvata.

"Mnogi misle da sam napravila bezbroj zahvata, ali istina je da nisam. Nisam imala Botox, filere ni druge tretmane. Kada vidim žene koje jesu, često se iznenadim. Imam bore i opuštenu kožu, i to se vidi. Za svoje godine mislim da izgledam prilično dobro", rekla je.

Otkrila je i jednu neobičnu naviku koju prakticira desetljećima – uvijek spava na leđima.

"Naučila sam spavati isključivo na leđima jer su mi rekli da spavanje na boku stvara bore na licu. I stvarno vjerujem da je to istina", ispričala je.

Posebnu pažnju posvećuje zaštiti kože od sunca. Kaže da već od svoje 20. godine nikada ne izlazi bez zaštitnog faktora te lice gotovo uvijek skriva od sunčevih zraka.

"Oduvijek koristim zaštitu od sunca i nosim šešir. Mislim da sam upravo tako sačuvala lice", rekla je, priznajući da ostatak tijela ipak voli preplanuti.

Ni večernju njegu kože nikada ne preskače.

"Nikada ne idem spavati bez skidanja šminke i nanošenja noćne kreme. Tome su mene i sestru učili još kada smo imale 14 godina", otkrila je.

Prije važnih događanja koristi još jedan jednostavan trik koji je naučila od legendarnog vizažista Allana "Whiteyja" Snydera, poznatog po radu s Marilyn Monroe.

"Natopim blazinice ledenom vodom, stavim ih na oči i tako ležim pet minuta. To smanjuje natečenost i osvježava pogled", zaključila je.

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