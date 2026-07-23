Kako je Dani Olmo od sramežljivog tinejdžera postao prvak svijeta?

Junak naše sljedeće priče osvojio je svijet u dresu Španjolske, ali Hrvatsku nikada nije zaboravio. Dani Olmo pisao je uspjehe u poznatom modrom dresu, naučio hrvatski jezik i stekao prijatelje za cijeli život. Zašto ga navijači Dinama i danas obožavaju te što o njemu otkrivaju oni koji ga najbolje poznaju? Priču o šampionu koji je ostao isti donosi naš Dino Stošić za IN magazin.

Španjolska je proslavila svoje nogometne heroje, ali ruku na srce, slavila je i Hrvatska! Dani Olmo, omiljen dečko domaće publike, postao je prvak svijeta. Prvi igrač iz naše lige sa zlatom oko vrata još jednom je pokazao kakav se dragulj kalio na zagrebačkim terenima.



''Nešto što njega radi drukčijim, to je njegov stil života, njegov način života, njegovo razmišljanje. On je jednostavno normalan dečko, dobar dečko i ništa drugo ne bi moglo da se desi nego da on uspije i da dođe na sam neki vrh nogometa, zato što to on zaslužuje prije svega kao osoba i kao čovjek'', govori Andy Bara.

Dani Olmo - 6 Foto: In Magazin



Skromni Španjolac nevjerojatnom je lakoćom osvojio srca baš svih. Još 2018. godine kapetani hrvatskih prvoligaša proglasili su ga najboljim igračem lige.



''Puno mi znači, to je specijalna nagrada još uvijek kad kapitani biraju, znaš to je tvoje kolege, sportaši iz lige koju igrate zajedno'', izjavio je Dani Olmo.



Legendarni Mirko Filipović u svojem je stilu prepoznao potencijal u mladom igraču i ponudio mu treninge koje ne prolazi svatko.

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''Ja ću s Danijem morat malo češće raditi, kad god ima vremena da dođe, al ozbiljno. I da ubaci malo nekog bazičnog hrvanja u sve to, neće njemu to naškodit, nit će biti lošiji nogometaš, nit će ga to usporit, samo će malo muskulturu ojačat, sve to pomaže'', rekao je Mirko.

Dani Olmo - 3 Foto: In Magazin



No, osim svjetskog trona i navijačkih tribina, Dani je osvojio i srce jedne posebne dame. S tribina u Americi glasno ga je bodrila djevojka, njemačka influencerica Laura Abla Schmitt. Slavni nogometaš oborio ju je s nogu svojom jednostavnošću, pa Laura danas bez zadrške tvrdi kako joj je ovo prva potpuno zdrava veza.



Navijači Dinama i dalje se rado prisjećaju dolaska 16-godišnjeg Danija u klub. U pet godina provedenih u modrom dresu upisao je 124 utakmice, osvojio pet naslova prvaka i tri Kupa, no iznad svega izgradio je neraskidivu vezu s navijačima.



''Dok sam tu, svaki trenutak da imam dres Dinama, ja ću dati sve od sebe'', govorio je.

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Zagreb mu je ušao pod kožu, a jedan mu je kvart postao posebno drag.

''Ali dobro, sviđa mi se Zagreb, to je lijepi grad. Ja živim tu blizu, u Ravnica, isto mi je lijep kvart, sve je super'', govorio je.

Emocije prema Lijepoj Našoj Dani nikada nije skrivao.

''Uvijek kad negdje sjedimo, on kaže 'ja sam polu Španjolac, polu Hrvat' tako da njegove emocije su tu podijeljene. Naravno, rođen je tamo, igra za tu reprezentaciju. On ima velike emocije prema Hrvatskoj. Ljudi bi se iznenadili da netko tko je Španjolac da može tako razviti odnos, ali on je došao tu s 14 godina, bio je do dvadesete, neki najmlađi, najbolji period njegovog života do sad je proveo ovdje. Tu su mu prijatelji, tu su mu sve'', priča Andy Bara.

Dani Olmo - 2 Foto: In Magazin



A da ta ljubav nije ostala samo na riječima, dokazuje i činjenica da se opasno potrudio svladati jedan od najtežih jezika na svijetu.



''Za jednog Španjolca naučit hrvatski jezik, to je jako teško. Mi Hrvati i općenito ljudi s ovog područja učimo brzo španjolski jezik tako da mi za pet-šest-sedam mjeseci pričamo, ali oni za Španjolce oni teško uče i engleski, ali on je stvarno naučio hrvatski. To samo pokazuje koja je on veličina, znači on se potrudio da se prilagodi najbolje moguće na sve načine i on danas priča hrvatski fenomenalno'', rekao je Andy Bara.



Nogomet piše nevjerojatne priče, a ova Danijeva jedna je od najljepših. Sa španjolskim zlatom oko vrata i Hrvatskom u srcu, popeo se na sam krov svijeta. I zato, bez obzira na dres koji nosi, za nas će uvijek ostati jedan od naših.

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