Susret premijera Plenkovića i Ivane Knoll postao viralan na Instagramu

Neočekivani susret Ivane Knoll i premijera Andreja Plenkovića u Splitu privukao je veliku pažnju, a njihove zajedničke fotografije ubrzo su preplavile društvene mreže.
Najpoznatija hrvatska navijačica i međunarodna DJ-ica Ivana Knoll ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama s premijerom Andrejem Plenkovićem koje su nastale tijekom Europskog prvenstva u ragbiju u Splitu.3 vijesti o kojima se priča 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca pogledajte fotke Kovačića i Izabel paparazzi uhvatili u društvu Haalanda na vjenčanju nogometaša u Italiji pjevala im vanna Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke
Ivana Knoll vikend je provela u Splitu, gdje je bila jedna od zvijezda završnice Rugby Europe Championshipa. Osim što je prvog dana prvenstva zabavljala publiku za DJ pultom, na svom je Instagramu podijelila i niz fotografija te videozapisa koji su izazvali veliku pažnju njezinih pratitelja.
Ivana Knoll i Andrej Plenković - 2 Foto: Instagram
Ivana Knoll i Andrej Plenković - 1 Foto: Instagram
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Posebno se istaknula objava na kojoj pozira s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je stigao na svečano otvorenje natjecanja na stadionu Park mladeži. Na fotografijama se vidi kako se rukuju, razgovaraju i zajedno poziraju fotografima, dok se u jednom od videozapisa mogu vidjeti i simpatični trenuci u kojima se prije fotografiranja nekoliko sekundi dogovaraju kako stati pred kamere.
"Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na prvenstvu", napisala je Ivana uz objavu.
Njihov susret brzo je postao tema komentara na društvenim mrežama.
Ivana Knoll - 8 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix
Ivana Knoll - 7 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell
Ivana Knoll - 5 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix
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Knoll je pratiteljima pokazala i atmosferu sa svog DJ nastupa, kojim je otvorila sportski spektakl u Splitu. Za tu je prigodu odabrala upečatljivo izdanje – plavi korzet inspiriran Adidasovim dizajnom te široke traperice, kombinaciju koja je, kao i obično, privukla brojne poglede.
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