Susret premijera Plenkovića i Ivane Knoll postao viralan na Instagramu

Neočekivani susret Ivane Knoll i premijera Andreja Plenkovića u Splitu privukao je veliku pažnju, a njihove zajedničke fotografije ubrzo su preplavile društvene mreže.

Najpoznatija hrvatska navijačica i međunarodna DJ-ica Ivana Knoll ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama s premijerom Andrejem Plenkovićem koje su nastale tijekom Europskog prvenstva u ragbiju u Splitu.

Ivana Knoll vikend je provela u Splitu, gdje je bila jedna od zvijezda završnice Rugby Europe Championshipa. Osim što je prvog dana prvenstva zabavljala publiku za DJ pultom, na svom je Instagramu podijelila i niz fotografija te videozapisa koji su izazvali veliku pažnju njezinih pratitelja.

Ivana Knoll i Andrej Plenković - 2 Foto: Instagram

Ivana Knoll i Andrej Plenković - 1 Foto: Instagram

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Posebno se istaknula objava na kojoj pozira s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je stigao na svečano otvorenje natjecanja na stadionu Park mladeži. Na fotografijama se vidi kako se rukuju, razgovaraju i zajedno poziraju fotografima, dok se u jednom od videozapisa mogu vidjeti i simpatični trenuci u kojima se prije fotografiranja nekoliko sekundi dogovaraju kako stati pred kamere.

"Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na prvenstvu", napisala je Ivana uz objavu.

Njihov susret brzo je postao tema komentara na društvenim mrežama.

Ivana Knoll - 8 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Ivana Knoll - 7 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Ivana Knoll - 5 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

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Knoll je pratiteljima pokazala i atmosferu sa svog DJ nastupa, kojim je otvorila sportski spektakl u Splitu. Za tu je prigodu odabrala upečatljivo izdanje – plavi korzet inspiriran Adidasovim dizajnom te široke traperice, kombinaciju koja je, kao i obično, privukla brojne poglede.

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