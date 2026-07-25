Nevjerojatna figura naše bivše misice u badiću: Još nedavno borila se s karcinomom

Nakon mjeseci borbe s opakom bolešću, Ivančica Pahor ponovno uživa u životu, a novom objavom u bikiniju privukla je brojne komplimente na račun svog izgleda.

Nakon mjeseci ispunjenih borbom, neizvjesnošću i liječenjem, Ivančica Pahor ponovno zrači osmijehom i životnim optimizmom.

Bivša hrvatska misica i poduzetnica Ivančica Pahor na Instagramu je podijelila fotografiju s ljetovanja koja je oduševila njezine pratitelje. Pozirala je među palmama u bikiniju sa zebrastim uzorkom i prozirnom crnom pareu suknjom te pokazala besprijekornu figuru i preplanuli ten.

Ivančica Pahor - 2 Foto: Instagram

Njezina nova objava posebno je razveselila pratitelje jer iza Ivančice stoji jedno od najtežih životnih razdoblja. Krajem prošle godine javno je progovorila o borbi s karcinomom, a tijekom liječenja otvoreno je dijelila svoje iskustvo, šaljući poruke nade i ohrabrenja svima koji prolaze sličnu životnu bitku.

Ivančica Pahor - 4 Foto: Instagram

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Nedavno je simboličnom objavom dala do znanja da je zatvorila jedno teško poglavlje života. Ispred Klinike za onkologiju i radioterapiju poderala je svoju karticu za radioterapiju te uz emotivnu poruku poručila da su iza nje dani borbe, a ispred nje dani života.

Ivančica Pahor - 5 Foto: Instagram

Prije samo nekoliko tjedana Ivančica je zablistala i na zagrebačkoj špici, gdje je svojim elegantnim izdanjem pokazala da se uspješno vraća svakodnevici. Mnogi su tada istaknuli kako zrači snagom, vedrinom i pozitivnom energijom nakon teškog razdoblja koje je prošla.

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