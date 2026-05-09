Naša bivša misica rasplakala pratitelje: ''Iza mene su dani borbe, ovo nije kraj...''

Bivša hrvatska misica Ivančica Pahor nakon teške i iscrpljujuće borbe s karcinomom podijelila je emotivan trenutak koji je dirnuo tisuće ljudi.

Bivša hrvatska misica Ivančica Pahor podijelila je na društvenim mrežama dirljiv i snažan trenutak koji je mnoge ostavio bez riječi. Nakon višemjesečne borbe s karcinomom, objavila je video ispred bolnice u kojem simbolično kida svoju bolesničku karticu za radioterapiju, dajući do znanja da jedno teško životno poglavlje ostavlja iza sebe.

Na snimci, koja je brzo izazvala brojne reakcije podrške i emocija, Ivančica stoji ispred Klinike za onkologiju i radioterapiju, a uz video je podijelila snažnu poruku o svojoj borbi, strahu, boli i novom početku.

''Kidam sve što me pokušalo slomiti. Iz pepela straha nastala je moja snaga. Nisu me definirale terapije, nego način na koji sam kroz njih prošla'', napisala je.

Dodala je kako poderani komad papira simbolizira dio boli koji više ne želi nositi sa sobom.

''Ovaj poderani komad papira nosi dio boli koji više ne pripada meni. Iza mene su dani borbe, ispred mene dani života. Ne kidam uspomene, kidam sve ono što me sputavalo'', poručila je.

U emotivnoj objavi priznala je kako je prošla dane za koje nije vjerovala da će ih uspjeti izdržati, ali da danas iz svega izlazi snažnija nego ikad.

''Ovo nije kraj jedne priče. Ovo je početak mene jače nego ikad. Naučila sam da i najnježnija žena može voditi najveće bitke'', napisala je Ivančica.

Za kraj je poslala poruku zahvalnosti i nade:

''Od boli sam napravila snagu, od suza novi početak. Preživjela sam dane koje nikada nisam mislila da ću moći izdržati. Ne nosim više teret straha, samo zahvalnost što sam još ovdje.''

Njezina objava ganula je brojne pratitelje koji su joj u komentarima uputili riječi podrške, ljubavi i divljenja zbog hrabrosti koju je pokazala tijekom svoje teške životne borbe.

''Kapa do poda'', ''Bravo, draga Ivančice'', ''Bogu hvala'', ''Ljepotice naša'', ''Lavice, divim ti se'', nahvalili su je pratitelji.

Pahor je u prosincu dala intervju za Showbuzz.hr, a što je sve izjavila o svojoj borbi s bolesti, otkrijte OVDJE.

