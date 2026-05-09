Da, dobro ste vidjeli! Goran Višnjić iznenadio novim imidžem, promjena je ogromna

BOK fest ponovno je okupio najveća glumačka imena regije, no ove godine svu pažnju ukrao je Goran Višnjić koji je u Bjelovaru pokazao potpuno novi imidž i mnoge iznenadio sijedom frizurom.

Bjelovar ponovno živi kazalište. U punom je jeku 23. izdanje Bjelovarskih odjeka kazališta, svima poznatijih kao BOK fest, koji će trajati do 12. svibnja, a i ove godine grad je okupio brojna poznata glumačka imena iz Hrvatske i regije. Osim bogatog kazališnog programa, međunarodni BOK fest tradicionalno donosi i niz zanimljivih popratnih događanja, a jedno od najposebnijih svakako je legendarna ''izložba glumaca'' u salonu namještaja.

Riječ je o jedinstvenom događaju kakav ne postoji nigdje drugdje u svijetu, nastalom prema ideji velikog glumca Spire Guberine. Umjesto klasičnih izložbenih primjeraka, posjetitelji su i ove godine među garniturama, krevetima i foteljama mogli ''razgledavati'' poznata glumačka lica.

Glumci na BOK festivalu - 7 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Glumci na BOK festivalu - 6 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Glumci na BOK festivalu - 5 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Glumci na BOK festivalu - 3 Foto: Damir Spehar/Pixsell

A ovogodišnja postava eksponata bila je zaista impresivna – među ostalima su se u salonu našli Bogdan Diklić, Sandra Lončarić, Goran Višnjić, Vedran Mlikota, Iva Ajduković, Marija Škaričić, Igor Mešin, Filip Šovagović i Goran Navojec.

Pogledaji ovo Celebrity Mladi Jakov Jozinović briznuo u plač: ''Odradio sam prvu Arenu u životu!''

Ipak, najviše pažnje privukao je upravo Goran Višnjić koji je mnoge iznenadio potpuno novim izgledom. Slavni hrvatski glumac, kojeg publika pamti po njegovoj prepoznatljivoj tamnoj kosi, ovaj put pojavio se sa sijedom frizurom i potpuno drugačijim imidžem.

Goran Višnjić Foto: Damir Spehar/Pixsell

Goran Višnjić Foto: Damir Spehar/Pixsell

Višnjić je opušteno sjedio među izloženim namještajem, nasmijan i odlično raspoložen, a njegov novi izgled odmah je postao jedna od glavnih tema festivala.

Što kažete na Goranov novi imidž? Ajme, top, prezgodan je!

Neeee!

Stoji mu i sijeda i crna Ajme, top, prezgodan je!

Neeee!

Stoji mu i sijeda i crna Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Kolika je cifra majice koju nosi ministar Habijan? Opušteno izdanje odmah je privuklo pažnju

Fotografi i okupljeni nisu skidali pogled s glumca koji je pokazao kako mu sijeda kosa itekako dobro stoji te da s novim imidžem izgleda vrlo elegantno i šarmantno.

Goran Višnjić - 1 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Goran Višnjić - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Više o BOK festivalu čitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Galerija 6 6 6 6 6

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Kolika je cifra majice koju nosi ministar Habijan? Opušteno izdanje odmah je privuklo pažnju

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Pamela Ramljak pohvalila se terasom stvorenom za ljetne dane: ''Baš sam uživala u uređenju''