Da, dobro ste vidjeli! Goran Višnjić iznenadio novim imidžem, promjena je ogromna

BOK fest ponovno je okupio najveća glumačka imena regije, no ove godine svu pažnju ukrao je Goran Višnjić koji je u Bjelovaru pokazao potpuno novi imidž i mnoge iznenadio sijedom frizurom.
Bjelovar ponovno živi kazalište. U punom je jeku 23. izdanje Bjelovarskih odjeka kazališta, svima poznatijih kao BOK fest, koji će trajati do 12. svibnja, a i ove godine grad je okupio brojna poznata glumačka imena iz Hrvatske i regije. Osim bogatog kazališnog programa, međunarodni BOK fest tradicionalno donosi i niz zanimljivih popratnih događanja, a jedno od najposebnijih svakako je legendarna ''izložba glumaca'' u salonu namještaja.
Riječ je o jedinstvenom događaju kakav ne postoji nigdje drugdje u svijetu, nastalom prema ideji velikog glumca Spire Guberine. Umjesto klasičnih izložbenih primjeraka, posjetitelji su i ove godine među garniturama, krevetima i foteljama mogli ''razgledavati'' poznata glumačka lica.
A ovogodišnja postava eksponata bila je zaista impresivna – među ostalima su se u salonu našli Bogdan Diklić, Sandra Lončarić, Goran Višnjić, Vedran Mlikota, Iva Ajduković, Marija Škaričić, Igor Mešin, Filip Šovagović i Goran Navojec.
Ipak, najviše pažnje privukao je upravo Goran Višnjić koji je mnoge iznenadio potpuno novim izgledom. Slavni hrvatski glumac, kojeg publika pamti po njegovoj prepoznatljivoj tamnoj kosi, ovaj put pojavio se sa sijedom frizurom i potpuno drugačijim imidžem.
Višnjić je opušteno sjedio među izloženim namještajem, nasmijan i odlično raspoložen, a njegov novi izgled odmah je postao jedna od glavnih tema festivala.
Fotografi i okupljeni nisu skidali pogled s glumca koji je pokazao kako mu sijeda kosa itekako dobro stoji te da s novim imidžem izgleda vrlo elegantno i šarmantno.
