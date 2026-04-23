Goran Višnjić javno pozvao na još jedan prosvjed: ''Moramo ostati glasni jer nije gotovo!''

Nakon prosvjeda u Zagrebu Goran Višnjić javno je pozvao na još jedan prosvjed protiv megafarmi i klaonica, koji će biti u Sisku.

Jedan od naših najpoznatijih glumaca u inozemstvu, Goran Višnjić, već godinama otvoreno podržava inicijative i kampanje koje se bore protiv zlostavljanja i iskorištavanja životinja. Svoj angažman ne skriva ni na društvenim mrežama, gdje se često oglašava o temama koje smatra važnima.

Nakon nedavnog prosvjeda u Zagrebu protiv megafarmi i klaonica, zahvalio je građanima koji su se odazvali te ih ujedno pozvao na novo okupljanje. Riječ je o prosvjedu koji će se održati ove subote, 25. travnja u Sisku.

''Više od pet tisuća ljudi iz cijele Hrvatske stalo je zajedno i pokazali smo što smo i tko smo, ali ne smijemo stati. Nakon zagrebačkog prosvjeda postupak za klaonicu u Sisku je obustavljen, ali prijetnja nije nestala. U međuvremenu smo saznali za nove projekte u susjednim županijama - govorimo o najmanje 24 megaprojekta'', rekao je na početku.

Naglasio je i kako obećanja o novim radnim mjestima ne mogu izbrisati zabrinutost zbog mogućih posljedica na kvalitetu života, ali ni pad vrijednosti nekretnina u sredinama koje bi takvi projekti mogli zahvatiti.

''Postrojenja su planirana uz vrtiće, škole, domove iako je poznato da u blizini takvih postrojenja raste učestalost bolesti i smrti'', dodao je između ostalog.

''Druge zemlje već su odbile ovakve projekte, a zašto bi mi pristali na ovakve investicije koje drugi ne žele? Ovo nije lokalno pitanje, ovo je nacionalno pitanje. Pozivam vas da ponovno stanemo zajedno'', naveo je.

''Moramo ostat glasni, moramo ostati zajedno jer nije gotovo dok nije gotovo'', zaključio je.

Inače, poznato je da je Šibenčanin s britanskom adresom prije nekoliko godina s obitelji prešao na veganstvo. On i supruga Eva često ističu svoju ljubav prema životinjama i podršku inicijativama koje se bave njihovom zaštitom.

