20 godina Srca Vatrenog: Kako je nastala pjesma koja je obilježila generacije navijača?

Dvadeset godina nakon što je osvojila navijače diljem Hrvatske, pjesma Srce vatreno dobiva svoj nastavak. Zaprešić Boysi i Nered ponovno su udružili snage, a kako danas gledaju na pjesmu koja je obilježila generacije navijača i što očekuju od naših Vatrenih na predstojećem Svjetskom prvenstvu, doznao je Marko Štefanac za IN magazin.

Davne 2006. godine, počelo je kao druženje petorice prijatelja zaljubljenih u nogomet, navijanje i glazbu. Dvadeset godina kasnije, Zaprešić Boysi jedni su od najprepoznatljivijih imena domaće navijačke scene. No kada je tek nastajalo Srce vatreno, nisu ni slutili kamo će ih ta priča odvesti.

''Bila je prva vezana za nogometnu reprezentaciju i u to vrijeme definitivno nismo bili svjesni što radimo. Tek smo krenuli u te neke glazbene vode. Godinu dana prije smo uopće nastali kao band'', priča nam marko Novosel.

''Mi nismo uopće pomišljali da ćemo živjeti još 20 godina, a kamoli da će se pjesma slušati 20 godina poslije. Ali evo, ostali smo isti i nakon 20 godina sretni i veseli kad se priča o toj pjesmi'', dodao je Nered.

''S obzirom da je to jedna od prvih pjesama koje smo ikad izdali, tad nemaš na temelju čega imati takav osjećaj ili ne možeš se nadat, ali puno toga je bilo neizvjesno kako će se to odviti'', dodao je Zdeslav Klarić.

Prve pjesme nisu nastajale s ambicijom da postanu hitovi. Radili su ih za sebe, za ekipu s tribine i iz ljubavi prema reprezentaciji.

In Magazin: Zaprešić Boys - 6 Foto: In Magazin

''Ljudi su imali osjećaj kao da su na tribini, kao da su u nekoj utakmici i slušaju navijače kako pjevaju. A to je upravo ta priča, ta pjesma je došla iz navijačke subkulture'', objasnio je Novosel.

''U to vrijeme je toliko bila fresh, toliko jedan novi glazbeni moment koji je spajao i taj pop rock sa rapom i u principu, stvar je bila toliko zvučna i zabavna da je postavila nove standarde u stvaranju muze, a pogotovo navijačkih pjesmi'', dodao je Nered.

A nakon dva desetljeća, priča dobiva novo poglavlje. Zaprešić Boysi i Marko Lasić Nered ponovno su udružili snage, a povodom velike obljetnice pripremaju nastavak kultne pjesme. I upravo je zato u zagrebačkom kvartu Špansko nastao mural koji će trajno obilježiti ovu navijačku priču.

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''Pa mislim da je Nered htio ovjekovječiti ovaj trenutak nakon 20 godina i nastanka Srce vatreno 2 pjesme koja je u biti neka uspomena koja će ostati kao uspomena i na Srce vatreno iz 2006. godine ali i početak ove nove pjesme Srce vatreno 2'', kaže Ivan Novosel.

Iako ih većina poznaje kroz glazbu i navijanje, nogomet je oduvijek bio važan dio njihovih života.

''Pa s obzirom da je ova cijela priča i sve ove navijačke pjesme da su i krenule iz tog navijačkog života, može se reći da smo vrlo strastveni navijači. S druge strane, oba dvojica trenirali smo nogomet cijeli svoj život, klinci nam igraju nogomet, tak da taj nogomet je neizostavan način života što se tiče grupe Zaprešić Boysa'', govori Ivan.

In Magazin: Zaprešić Boys - 3 Foto: In Magazin

Nakon srebra iz Rusije 2018. i bronce u Kataru 2022., mnogi se pitaju može li Hrvatska ponovno ostvariti tako velik rezultat.

''Ne bi bilo dobro da nam je Rusija ili Katar, da su nam to neke nit vodilje za ovo prvenstvo. Treba biti realan, mala smo zemlja i da Hrvatska ove godine ne ostvari neki takav rezultat, i biti na ovom svjetskom prvenstvu je već veliki uspjeh'', smatra Ivan.

Do početka Svjetskog prvenstva ostaje tek nekoliko dana. Navijačka euforija polako raste, a dečki za naše Vatrene imaju samo jednu poruku.

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''Želimo im puno sreće, nek budu hrabri. Mi ćemo u Hrvatskoj i u cijelom svijetu naravno navijati za njih. Vjerujemo da će u ostvariti dobar rezultat, a ako njega i ne bude, kako kaže jedna pjesma za Zaprešić Boysa, u porazu i pobjedi'', poručili se dečki.

Redakcija IN Magazina pridružuje se željama za sreću i uspjeh našim Vatrenima.

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