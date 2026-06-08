Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen

Alka Vuica svoj je dom pretvorila u pravu umjetničku oazu u kojoj se isprepliću kreativnost, uspomene i osobni stil.

Alka Vuica već desetljećima plijeni pozornost svojom osebujnom pojavom, a jednako dojmljiv dojam ostavlja i njezin dom u zagrebačkom Borovju. Zahvaljujući fotografijama koje povremeno dijeli na društvenim mrežama, može se vidjeti kako je njezina kuća uređena baš poput nje same – nekonvencionalno, umjetnički i bez kompromisa.

Prava zvijezda eksterijera svakako je privatni bazen smješten u intimnom, ograđenom dvorištu koje pruža potpunu privatnost. Prostor odiše mediteranskim ugođajem zahvaljujući plavo-bijeloj tendi, dekorativnim detaljima na zidovima i pažljivo uređenoj terasi koja se tijekom toplijih mjeseci pretvara u dnevni boravak na otvorenom. Posebnu pažnju privlače dekoracije uz bazen, među kojima se ističe reljef lavlje glave na zidu i umjetnički ukrasi koji dodatno naglašavaju Alkino oko za detalje.

Dom Alke Vuice - 5 Foto: Instagram

Dom Alke Vuice - 6 Foto: Instagram

Dom Alke Vuice - 2 Foto: Instagram

Iz unutrašnjosti kuće pruža se pogled ravno na bazen, što prostoru daje osjećaj otvorenosti i povezanosti s vanjskim dijelom doma. Upravo je taj kutak mjesto na kojem pjevačica često pronalazi mir tijekom ljetnih dana.

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Interijer je pak potpuno u znaku umjetnosti. Zidove dnevnog boravka i blagovaonice krase brojne slike, skulpture i dekorativni elementi koji stvaraju dojam privatne galerije.

Dom Alke Vuice - 7 Foto: Instagram

U prostoru se mogu vidjeti velika umjetnička platna, raskošni okviri, neobični ukrasi te upečatljiv luster u živim bojama koji unosi dodatnu dozu karaktera. Svaki detalj djeluje pažljivo odabran, a dom odiše toplinom i kreativnom energijom.

Poseban šarm ima i blagovaonica u kojoj se nalazi veliki stol okružen modernim tapeciranim stolicama. Iznad njega dominiraju umjetnička djela i obiteljske uspomene, stvarajući prostor koji jednako služi za druženja, obiteljske ručkove i inspirativne razgovore.

Kuhinja je, za razliku od ostatka doma, nešto smirenija, ali jednako osebujna. Dominiraju svijetli tonovi, bijele pločice i elegantni kuhinjski elementi s drvenim detaljima. Zaobljeni oblici ormarića i dekorativne završne obrade prostoru daju pomalo retro notu, dok brojni detalji i začinsko bilje stvaraju ugodnu, domaću atmosferu.

Dom Alke Vuice - 3 Foto: Instagram

Iako je riječ o prostranoj obiteljskoj kući, Alka ni ovdje nije slijedila trendove minimalizma. Njezin dom ispunjen je knjigama, umjetninama, religijskim motivima, skulpturama i predmetima koji imaju osobnu priču. Upravo zato svaki kutak odražava njezinu osobnost i životnu filozofiju.

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Podsjetimo, Alka će uskoro postati baka, a što su za IN magazin rekle pjevačica i njena snaha Dora pogledajte OVDJE.

In Magazin: Alka Vuica i Dora Šitum - 5 Foto: In Magazin

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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