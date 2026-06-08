Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!

U niti 24 sata nova snimka Blooma kako pjeva pjesmu "Tuđa kuća" pregledana je više od milijun puta.

Nije tajna kako je sin Maje Šuput Bloom talentirani petogodišnjak koji pamti stihove mnogih pjesama, bilo da se radi o svjetskim hitovima ili lokalnim napjevima.

Naša pjevačica tako se pohvalila Bloomovom snimkom kako pjeva pjesmu "Tuđa kuća" Natalije Toškić, koju su mnogi pratitelji komentirali, povlačeći usporedbe s Jakovom Jozinovićem.

Galerija 25 25 25 25 25

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Da je gotovo sve što Bloom radi postane viralno, pokazao je i ovaj video.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako je moguće da Antonija Šola izgleda isto kao na početku karijere? Pogledajte stare fotke i uvjerite se sami!

Kako je otkrila Maja na Instastoryju, snimka u kojoj Bloom pjeva "Tuđu kuću" pregledana je preko milijun puta u niti 24 sata, što ponovno svjedoči o viralnosti simpatičnog dječaka.

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Volim ga. Divan dječak. Pozdrav za lijepu mamu", "Obožavam", "Preslatko", "Bravo, divni dječače, On tako doživljava i prenosi emociju, deli sa nama ono što dobija. Bravo, srećo", "Med medeni", "Bože kako svi vidimo drugaćije i kroz prizmu onoga tko smo mi. Ja vidim emociju i predivnog dječaka", "Koliko iskrene emocije u tako malom tijelu i mozgiću. Taman da i sve ode u klinac imaš najveće bogatstvo!", "Podsjeca me na Jakova Jozinovića. Sa kakvom ekspresijom i emocijom izvodi, skroz se uživi u pjesmu", napisali su Majini pratitelji.

Kako je otpjevao jednu romsku pjesmu, pogledajte OVDJE.

Kako je i sam stao pred mikrofon, pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Predivni prizori Cipra pali su u drugi plan zbog detalja od 1200 eura na Kolindi Grabar-Kitarović!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Zanimljivosti Zašto samo odabrane žene mogu nositi bijelo pred Papom?

Pogledaji ovo Celebrity Tko je nova članica kraljevske obitelji? Radi kao medicinska sestra, a po ovome je najviše poznata

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić na poseban dan podijelila obiteljsku sreću, a tek kad vidite Ćorluku sa kćeri...