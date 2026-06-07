Zašto samo odabrane žene mogu nositi bijelo pred Papom?

Papa Lav XIV. započeo je posjet Španjolskoj pozivom na mir i dijalog, dok je na svečanom dočeku u Madridu posebnu pozornost privukla kraljica Letizia u elegantnoj bijeloj čipkastoj haljini.

Papa Lav XIV. započeo je svoj službeni posjet Španjolskoj porukama mira, dijaloga i solidarnosti, istaknuvši pritom važnost pomoći migrantima i zauzimanja protiv ratnih sukoba.

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Po dolasku u Madrid dočekali su ga španjolski kralj Felipe VI., kraljica Letizia te njihove kćeri, princeza Leonor i infanta Sofía. Brojni građani pozdravljali su Papu dok se vozio ulicama glavnog grada u otvorenom papamobilu.

Veliku pažnju privukla je i kraljica Letizia, koja je za ovu prigodu odabrala elegantnu bijelu čipkastu haljinu. Zahvaljujući takozvanom "privilegiju bijelog", koji imaju samo pojedine pripadnice katoličkih kraljevskih obitelji prilikom susreta s Papom, mogla je nositi bijelu odjeću umjesto tradicionalne crnine.

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Papa Lav XIV., kralj Felipe VI., kraljica Letizia - 6 Foto: Profimedia

Njezina kreacija modne kuće The 2nd Skin Co., koju je nosila i prije više od desetljeća, ponovno je izazvala pohvale modnih stručnjaka i istaknula njezinu sklonost održivoj modi.

Tijekom susreta s predstavnicima društvenog i političkog života Papa je upozorio na opasnost podjela i pojednostavljenih pogleda na svijet, istaknuvši kako je potrebno više razumijevanja i dijaloga.

Papa Lav XIV., kralj Felipe VI., kraljica Letizia - 5 Foto: Profimedia

Papa Lav XIV., kralj Felipe VI., kraljica Letizia - 4 Foto: Profimedia

U sklopu posjeta susreo se i s mladima na madridskom trgu Plaza de Lima te posjetio sklonište za beskućnike, gdje je razgovarao s migrantima koji su uz pomoć države započeli novi život u Španjolskoj.

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Papa će tijekom idućih dana posjetiti Barcelonu, gdje će blagosloviti Isusov toranj bazilike Sagrada Família povodom 100. obljetnice smrti Antonija Gaudíja, a planirani su i susreti s migrantima na Kanarskim otocima.

Papa Lav XIV., kralj Felipe VI., kraljica Letizia - 3 Foto: Profimedia

Papa Lav XIV., kralj Felipe VI., kraljica Letizia - 1 Foto: Profimedia

Ovo je prvi službeni posjet jednoj velikoj europskoj zemlji izvan Italije za papu Lava XIV., koji je na čelo Katoličke crkve stupio prošle godine.

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