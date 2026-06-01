Znate li da Petra Kraljev isprva nije trebala glumiti Milicu? ''Ništa ne bih promijenila!''

Od prve epizode Kumova pa sve do danas, Petra Kraljev rasla je zajedno sa svojim likom Milice, a gledatelji su je zavoljeli zbog neposrednosti, topline i autentičnosti koju unosi u svaku scenu. U razgovoru za naš portal otkrila nam je kako se nosi s popularnošću, što ju je naučilo odbijanje te zašto joj je podrška partnera neprocjenjiva.

Već šestu sezonu gledatelji je prate kao Milicu u jednoj od najgledanijih domaćih serija, ''Kumovima''. Petra Kraljev danas je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske televizije, no njezin put do glume nije bio nimalo predvidiv. U razgovoru nam je otkrila kako se prisjeća svojih početaka u seriji, koliko joj znači podrška partnera, ali i zašto vjeruje da život često najbolje planove piše sam.

Iako je danas teško zamisliti ''Kumove'' bez Milice, zanimljivo je da Petra na audiciji uopće nije bila predviđena za taj lik.

Petra Kraljev - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

''Krenut ću od audicije koja je bila još u vrijeme korone, i bila sam pozvana za lik Vedrane. No na kraju sam dobila lik Milice, i evo sada petu ili šestu godinu ona i ja uspješno živimo u našoj simbiozi. Od početka pa sve do sad, ništa ne bih promijenila. Na koncu, bilo bi iznimno nezahvalno reći bilo što drugo. Pisci od prvog dana odrađuju fenomenalan posao i očito se njihovoj kreativnosti ne nadzire kraj.''

Popularnost serije iz godine u godinu raste, a s njom i prepoznatljivost glumačke ekipe. Ipak, Petra priznaje da slava za nju nikada nije predstavljala teret.

''Ma kakav teret, pa svaka slika, svaki intervju je kompliment i nagrada za naš rad. Ne živimo u Hollywoodu da su paparazzi na svakom čošku i da ne možete živjeti normalnim životom.''

Petra Kraljev u emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' - 5 Foto: Nova TV

Snimanje dugotrajne serije sa sobom nosi posebne izazove, a upravo je održavanje svježine lika ono što smatra najzahtjevnijim dijelom posla.

''Najveći izazov je održati konstantnu kvalitetu i svježinu lika kroz sve ove godine. Nakon pet godina snimanja iste serije, trudim se da svaki put donesem istu emociju, energiju i autentičnost, kako publika nikada ne bi osjetila rutinu, nego i dalje vjerovala svakom trenutku.''

Kada govori o najdražim trenucima iz serije, ne izdvaja konkretnu scenu, nego emociju koju je proživjela nakon prve sezone.

''Imam najemotivniji trenutak kada smo nakon prve sezone ''Kumova'' mislili da je kraj. Sjećam se zadnje klape koju sam snimala sa Stojanom i Mijom i plakala kao kišna godina. Jednostavno mi je bilo prerano da prekinemo, kao da sam bila u vezi. Najdraži trenutak je svaki onaj kad nam produkcija kaže da idemo dalje.''

Petra Kraljev - 4 Foto: Nova TV

Osim pred kamerama, publika je redovito može gledati i na kazališnim daskama. Na pitanje gdje se više osjeća kao kod kuće, odgovara bez dileme.

''Tamo gdje sam, tamo mi je dom. Kroz dan je to snimanje, večeri su kazalište. Ne odvajam ih i puno puta sam rekla da je to kao da vas pitaju koje dijete mi je draže.''

Malo je poznato da je prije glume ozbiljno razmišljala o potpuno drukčijem životnom pozivu. Upisala je pravo, no sudbina je za nju imala druge planove. Što je presudilo da odabere glumu?

''Moja mama koja je vidjela da sam nesretna i nezadovoljna vlastitim izborom, ali bilo je teško odbaciti nešto što ste počeli graditi. Možda poruka za one koji se osjećaju zatočeno krivim izborom u životu i osjećaju se nesigurno pri izboru pravog puta, neka ne brinu, pravi put će vas sam uvijek pronaći.''

Put prema glumačkom uspjehu nije bio lišen prepreka. Danas na odbijanja gleda drukčije nego na početku karijere.

''Sada s odmakom mogu reci da sam naučila da su odbijanja i zatvaranje vrata dio ne samo moga nego svačijeg puta i procesa i to je nešto što će proći. Iako su te rečenice u teoriji lako štivo, u praksi sam se teško nosila s njima. Naš posao se sastoji od konstantnog preispitivanja i pronalaženja odgovora na pitanja tko ste, gdje ste, što želite, ponekad tražite dubine i u plićaku. I onda kada život ili splet okolnosti servira praznu platu, vama ništa drugo ne preostaje nego okrenuti se sebi i vlastitom sazrijevanju.''

Petra Kraljev - 1 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Prisjećajući se svojih prvih glumačkih koraka, iskreno priznaje da danas na njih gleda s dozom samokritike, ali i ponosa.

''Ma kakvi zadovoljna, ali istovremeno ste ponosni. Trebalo je probiti led i početi pa makar i krivo.''

Svaka uspješna karijera nosi određene odricanja, a Petra bez puno razmišljanja otkriva što je ona najviše žrtvovala.

''Privatni život, obitelj, kuća, dom…''

Iako danas ostvaruje uspješnu glumačku karijeru, nikada nije bila osoba koja je život planirala do detalja.

''Nikad nisam bila osoba koja je imala neki veliki, razrađeni životni plan. Nisam kao mlađa imala onu klasičnu priču ‘s toliko godina ću ovo, pa onda ono’. Više sam uvijek išla po osjećaju i nekako vjerovala da će se stvari usput same posložiti. I danas je to i dalje tako, samo što sam sad malo svjesnija da to ‘posloži se samo’ u praksi znači da povremeno nemaš pojma što radiš, ali ideš dalje svejedno. Kao mlađa sam možda jedino zamišljala da ću se u ovim godinama osjećati puno ozbiljnije i organiziranije nego što se osjećam danas. Mislila sam da odrasli ljudi imaju neku vrstu unutarnjeg vodiča i da im je sve jasno. A onda shvatiš da većina nas samo improvizira, ponekad uspješno, ponekad manje, ali nekako ide. I možda je to i cijela poanta — da ne postoji jedan točan plan koji svi moramo pratiti, nego da svatko na kraju slaže svoj film kako zna i umije.''

Petra Kraljev Foto: In Magazin

Veliku ulogu u svemu tome ima i podrška partnera, za koju kaže da je neprocjenjiva.

''Neizmjerno. Ako nemate partnera koji razumije posao kojim se bavite, to nije partner s kojim trebate biti. Nije samo stvar podrške, nego vi zajedno podnosite neku vrstu žrtve. Činjenica da je moj posao nepredvidiv, da nema radnog vremena, da vi nemate svoje i vaše vrijeme te da se svi planovi ne mogu realizirati odmah i sada jer se prednost dala projektu ponekada i za partnera i za vas zna biti iscrpljujuća.''

Petra Kraljev i Sandro Gotal Foto: Petra Kraljev/Instagram

A dok mnogi već odbrojavaju dane do godišnjeg odmora, Petra otkriva kako je pred njom ljeto ispunjeno obavezama.

''Ovo ljeto će biti radno. Jako malo vremena sam ostavila za bućkanje u moru i prženje na suncu. Jesen je rezervirana za putovanje i jedan dugi i zasluženi odmor. Bez glume, predstava, čišćenja, pranja, kuhanja… Samo ležanje i vegetiranje.''

Čini se da će publika Petru Kraljev tijekom ljeta gledati više na ekranima i pozornicama nego na plažama, no sudeći prema energiji i predanosti koju ulaže u svaki projekt, to joj nimalo ne pada teško.

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