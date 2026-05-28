Luce iz Kumova otkrila nam je detalje o ljubavi u stvarnom životu: ''On je taj koji vezu drži živom''

Dvije glumice koje je publika zavoljela u seriji Kumovi, ovoga ljeta imaju pune ruke posla i izvan televizijskog seta. Ana Uršula Najev i Petra Kraljev našem su Hrvoju Kroli za IN magazin otkrile što ih čeka na pozornici, kako se nose s popularnošću omiljenih likova, ali i koliko su spremne govoriti o ljubavi, planovima te životu između Splita i Zagreba.

Prema mnogima, najljepša pozornica na otvorenom bila je povod za još jedno splitsko druženje. Ana Uršula Najev i Petra Kraljev ovoga ljeta vraćaju se pred publiku u splitskoj Lori.

''Stvarno je, ljudi moji. Mislim, pogledajte ovde. Marjan, more, Poljud. Ovi ljudi, ova predivna energija. Stvarno, ova pozornica kao da je najljepše moguće začarana. Brojne predstave sam tu odigrala i koncerte napravila. Evo sad, u posljednjoj sezoni četiri puta smo napunili Loru sa programom Diva. Svaki put kad ovde dođem, srce mi je puno'', govori Ana Uršula Najev.

Petra Kraljev uz ovu pozornicu veže i jednu posebnu uspomenu. Danas se na isto mjesto vraća kao glumica, čiji je splitski i zagrebački život sve teže razdvojiti.

''Najbolje bi bilo, idealno bi bilo živjeti šest mjeseci u Zagrebu, šest mjeseci u Splitu. Ja mislim da imam takvu priliku. Zapravo, prilike mi stvaraju ove predstave koje igram, pa onda dođe mi malo tu se okupam i vraćam se opet natrag. Za mene Teatar uz more ima jedno posebno mjesto. Ti i ja smo bili na ovom mjestu kad se otvarao Teatar uz more. Ja sam bila publika i nadala sam se da ću stati na tu pozornicu i onda nakon dvije godine dođem i raspalim sa ''Kad udari južina'', priča nam Petra Kraljev.

Ipak, šira publika obje ih najviše prepoznaje po seriji Kumovi. Uršula je s likom Luce postala dio brojnih dnevnih boravaka, dok Petra s ulogom Milice osjeća koliko publika ne odustaje od omiljene televizijske obitelji.

''Ja sam već prihvatila to ime kao da je moje. Čak na momente kad me neko zazove Luce, krenem mislit kao ona. Mislim, to je zapravo lijepo. Jer to je stvarno jedna potvrda da smo se ljudima uvukli u domove, pod kožu'', priča Petra.

''Kumovi ne odustaju i stvarno ne odustaju, zapravo publika ne odustaje, što je kompliment najveći na svijetu. Ljudi moji, nama je gledanost najbolja ikad i ljudi dalje pitaju, sad kad bude opet pauza sigurna sam, mislim i nadam se i sigurna sam da će biti, kad će opet, kad će opet, hoće li još uvijek biti, ali hoće, hoće, evo, nećemo samo tako lako odustati od njih''.

I dok je Uršula na pitanje o ljubavi ostala vjerna svojem stilu, s mnogo šarma i malo izbjegavanja, Petra je bila otvorenija. Priznala je da iza njezine svakodnevice stoji partner koji ima strpljenja za ritam glumačkog života.

''Što se tiče privatnog života ide i radi se, tu je jako dobro, onako neki balans još uvijek držim. Imam partnera koji je jako strpljiv, koji je ogromna podrška u ovom svemu, s obzirom da se jako malo vidimo. On sve to nekako hendla s nas dvoje i on je taj koji zapravo drži ovu vezu živom i dalje. On je čovjek koji zna prirediti iznenađenje kad se najmanje nadate. Iznenadi vrlo često i to sa nekim sitnicama, jer ja ne volim neku pompu. Čovjek je koji stvarno zna obradovat ženu'', ispričala nam je Petra.

''Treba se posvetit tome, to nisu odnosi štrc-brc, uvijek me uhvatiš na ove tvoje provokacije. Neću ti ništa reći, ništa ti neću reći. Nema šanse. Sijam, pa ljubav je... Imam toliko ljubavi u svom životu. Toliko ljubavi. Zbilja, moram reći, nešto se i u meni prelomilo baš zadnji možda par mjeseci. Sve mi je drugačije. Sve mi je puno ljepše'', govori Najev.

Osim glume, Uršula sve ozbiljnije priprema i autorske pjesme, dok Petra priznaje da se njezine želje često ostvare baš nakon što ih izgovori.

''Šivanje mi je nekako bilo moj hobi mali, moja neka skrivena želja, tako da, ko zna. Dizajnerica možda baš i ne, prije sam ja ona švelja. Htjela sam imat svoju liniju obuće, pa možda jednog dana. Znaš ja sam tebi vrlo često znala govorit neke svoje želje koje su se ostvarile, tako da možda je do tebe, ne do mene'', rekla nam je Petra.

''Moram naći vrijeme da se zabijem u studio jer ne mogu raditi na način da evo imam sat vremena slobodno pa da idem u studio ja sam tip koji mora sjest i napravit nešto do kraja. Naprosto moram dočekat kad će to biti, negdje između 17. sezone Kumova i 18. koncerta Diva i 550. izvedbi svih mogućih predstava'', kaže nam Najev.

Jedno je sigurno, kad se Uršula i Petra vrate u Split, publika dobije mnogo više od obične najave sezone. Dobije dvije glumice koje su se, svaka na svoj način, odavno uvukle pod kožu gledatelja.

