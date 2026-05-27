Prije više od 20 godina proslavila se titulom Miss Hrvatske, a danas joj je uloga majke na prvom mjestu

Da je uloga majke nešto najljepše na svijetu, složit će se i lijepa Šibenčanka Maja Cvjetković. Prije više od 20 godina proslavila se titulom Miss Hrvatske. No kada je prije 9 godina dobila kćerkicu Vitu, Maja se povukla iz javnosti i potpuno posvetila majčinstvu. Našoj je Patriciji Novaković otkrila je li stroga mama te zašto na prvu često ostavlja potpuno pogrešan dojam.

Maja Cvjetković, fatalna Šibenčanka koju domaća publika pamti po eleganciji, ljepoti i tituli Miss Hrvatske 2005., danas živi mnogo mirnijim tempom, posvećena obitelji i ulozi majke koja joj je postala najvažnija životna uloga.

''Majčinstvo je nešto najsavršenije što postoji, u mom slučaju trudnoća je bila uz komplikacije, bila sam i u bolnici tako da trudnoća mi nije bila nešto najidealnija, ali onog trenutka kada se rodila moja Vita to sve je palo u vodu, preležala bih još 100 puta toliko za taj osjećaj koji sam doživjela kad sam nju vidjela'', priča nam Maja.

Otkad je u rujnu 2017. na svijet stigla njezina kći Vita, koju je dobila s poduzetnikom Andrijom Kevićem, Majin život u potpunosti se promijenio. Ne skriva koliko je majčinstvo ispunjava, a otkrila nam je priželjkuje li još djece.

''U jednom trenutku sam ja zbilja dobila potrebu da budem mama, Vita se nije dogodila slučajno, Vita je planirana i ja sam se kompletno pripremila na tu majčinsku ulogu psihički tako da Vita je nešto što sam najviše u životu htjela, nisam tada u tom trenutku znala želim li još djece, nisam tada ni razmišljala. Sada iz ove postavke stvari mi je žao da nemam još djece, nije baš da imam previše vremena, ali postoji mogućnost da će se i dogoditi tako da nikad ne reci nikad'', kaže.

Za sebe kaže da nije stroga mama, već smatra kako je u odgoju najvažnije pronaći balans koji će odgovarati i njoj i njezinoj kćeri.

''Ja sam Vitu s njene dvije godine naučila raditi palačinke, pohat meso, ona je sudjelovala u svakoj aktivnosti sa mnom. Ja spadam u mame koje dopuste da ona napravi nered da bi nešto naučila, da bi njoj bilo zabavno, i slično, tako da te naše igre i naša ucenja zahtijevaju kasnije tri sata čišćenja, ali to nema veze''.

Maja je nekad žarila i palila domaćim naslovnicama, a danas malena Vita još uvijek nije ni svjesna tko joj je zapravo mama.

''Pa Vita nije znala apsolutno s čim se mama ranije bavila do možda prije godinu, dvije dana kad je netko rekao, a tvoja mama je bila Miss hrvatske, i onda je Vita došla i pitala, a šta to znači Miss Hrvatske, i onda sam ja to njoj objasnila i njoj je to postalo jako fora, pošto je ona curica, sad je u filmu šminkanja, sređivanja'', govori.

Svoju je karijeru započela prije više od 2 desetljeća, a uz društvene mreže i sve veću izloženost javnosti, često se susretala s negativnim i uvredljivim komentarima.

''Došla sam u Zagreb iz Šibenika s 18 godina na faks, postala sam Miss, izašla sam u novinama kao mlada curica i ušla sam u komentare i kad sam ja vidjela količinu mržnje, bijesa, baš govor mržnje, ja sam bila u šoku, ali ne u šoku o komentarima o sebi, nego u šoku količine zloće koju ljudi mogu posjedovati bez ikakvog razloga'', govori Maja.

Smatra kako nije onakva kakvu je mnogi doživljavaju na prvu, jer priznaje, često ostavlja potpuno pogrešan dojam.

''Jedino s čim sam se znala susretati ovih zadnjih 20-ak godina je bilo da su me ljudi znali upoznati i reći Isuse ti si tako srdačna, topla, imali smo osjećaj o tebi da si jako hladna osoba, ne znam zašto ostavljam taj dojam, to mi nije namjera, očito je neki obrambeni mehanizam'', govori Maja.

Za hobije, kaže, baš i nema previše vremena, jer većinu slobodnih trenutaka posvećuje obitelji.

''Iskreno uz moj posao je dosta intenzivan, i zbilja se trudim izvući maksimum iz toga, cijeli moj svijet se vrti oko Vite, koja sad već ima 9 godina i ima neke svoje mušice, pa ja onda istražujem o tome, raspitujem se, čitam, imam osjećaj da mi se cijeli svijet vrti oko nje'', priznaje.

Iako je godinama bila lice koje smo svakodnevno gledali na modnim revijama, danas Maja najviše cijeni mir, obitelji male životne trenutke koji joj, kako kaže, znače više od svega.

