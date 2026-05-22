Predstava mlade Slavonke potaknula poznate na razmišljanje o životu: ''Uzimamo to zdravo za gotovo...''

Koliko puta kažemo da ćemo jednog dana više vremena posvetiti obitelji, prijateljima, ali i samima sebi? A onda nas život podsjeti da je upravo to jedino što doista imamo. Emotivnu predstavu glumica Katarina Šestić Baotić posvetila je svojem ocu, dirnula publiku i potaknula brojne poznate goste da progovore o životu i sreći u malim stvarima. Priču donosi Marko Štefanac.

Kad izgubimo nekoga koga volimo, tek tada shvatimo koliko su sitnice zapravo važne. Upravo je takvu emociju glumica slavonskih korijena Katarina Šestić Baotić pretočila u predstavu koju je posvetila ocu, čovjeku koji joj je bio najveća potpora, ali i najveći kritičar.

''To je bio odnos gdje nema puno riječi, ali sve se razumijemo. Iz jednog pogleda on je uvijek držao moju stranu i uvijek mi je bio podrška, što god. Za mamu sam uvijek bila sve najbolje, a tata je znao spustiti onako na zemlju kad nije dobro i reći što bi, po njegovu mišljenju i iskustvu, trebalo popraviti.''

Možda nije bilo mnogo velikih riječi, ali bilo je puno razumijevanja. A upravo male, slatke uspomene danas joj najviše znače.

''Mislim da bi se tata baš nasmijao na to kad bi sad čuo što pamtim. Napravi mi sendvič, pojedimo lubenicu, popričajmo. Ja kao dijete, pošto je moj tata stvarno bio jako zaposlen, radio je cijeli život dva posla, nikad neću zaboraviti trenutak kad sam bila u njegovom uredu i nešto jako uzbuđeno pričala. Prvi ili drugi srednje, bilo je nešto vezano za dramsku predstavu i njemu je zvonio telefon, klasika, i on je u tom trenutku odbio poziv. Znači, dan-danas pamtim taj trenutak.''

Premijera predstave ''Smrt ili o životu'' nedavno je održana u Županji, baš na prvu godišnjicu njegove smrti.

''Ljudi kažu kad ti netko blizak umre da vrijeme liječi. Ja sad ne želim reći da vrijeme ne liječi, ali po meni vrijeme ne liječi, nego jednostavno te život natjera da zaboraviš, da dalje živiš i da ne misliš toliko na to.''

Katarinu su podržali brojni prijatelji i kolege glumci, a upravo ih je tema predstave podsjetila na to koliko često zaboravimo živjeti u trenutku i cijeniti ono najvažnije.

''Čini mi se da mnogi od nas ne cijene male trenutke u životu i ne žive veselo u sadašnjem vremenu, nego cijelo vrijeme zamišljamo i mislimo da je ovo generalna proba, a da će život nekako doći ubrzo, odnosno sutra'', kaže Goran Grgić.

''To nam se svima događa puno češće nego što ih cijenimo. Uglavnom tek kada ih izgubimo, postajemo svjesni takvih trenutaka. Zato što smo ljudi programirani da tako osjećamo i doživljavamo svijet i same sebe'', dodaje Enes Vejzović.

''Mislim da nas danas neki malo teži životni trenutci, bilo naši ili naših bližnjih ili nekog trećeg, neka malo tužnija priča, podsjete koliko je zapravo život krhak i koliko je sve to nepredvidivo'', priča Anđela Kulaš.

Život nam ne čine veliki planovi, nego male svakodnevne stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo.

''Mislim da zdravlje uzimam zdravo za gotovo, da to više-manje svi gledamo tako. Kao dobro, zdravi smo pa dok ide, ide. Sad pokušavam svaki dan cijeniti nešto malo što mi se dogodilo taj dan'', misli Mirna Mihelčić.

''Nekako postajem sve svjesniji trenutaka i onoga što se kaže – živjeti u trenutku. Trudim se to primjenjivati. Ne mogu ti konkretno reći, ali ponosan sam što mislim da nije više od možda na prste jedne ruke godišnje da skužim: ‘Aha, ok, daj se vrati na tračnice, imaš sve, zdravi smo, zdravi su svi tvoji'', rekao je Marco Cuccurin.

''Zapravo, svi ne vjerujemo da je život sazdan od sitnica, od malih trenutaka, od svakog novog poznanstva, novog života, nove ljepote i to zaboravljamo, a nemamo puno vremena, nitko'', dodaje Goran Grgić.

''Ja sam svjesna, bez obzira na gubitak tate, koji je, ajmo reći, i normalan s godinama, ja sam itekako svjesna kako ja lijepo živim i da imam blagoslovljen život'', zaključuje Katarina.

Jer na kraju, najvažnije je da, unatoč svemu što život donosi, ne prestanemo osjećati, voljeti i živjeti punim plućima.

