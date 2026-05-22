Ekskluzivno za IN magazin Silvia i Peco otkrili da su bili zajedno i u mladosti!

Ljubav Silvije Dvornik i Marka Pecotića Pece, koja je prije tri i pol godine punila sve naslovnice i podijelila javnost, i dalje cvjeta. S njima se povodom izlaska prve Silvijine pjesme družio naš Gordan Vasilj. Splitski golupčići ekskluzivno su mu otkrili da su bili zajedno i u mladosti te planiraju li vjenčanje.

Od djevojčice koja je pjevala u splitskom Mozaiku pod vodstvom legendarne Lepe Smoje, preko pratećeg vokala grupe Viva, do brojnih koncerata sa svojim partnerom Markom Pecotićem Pecom. Najkraći je to opis glazbenog puta Splićanke Silvije Dvornik, koja je ovih dana snimila videospot za svoj prvi singl ''Znan da te volin''.

''Pjesmu sam čekala doslovno nekoliko godina jer, otkad se intenzivno bavim ovime, zadnjih sedam godina kao prateći vokal, nekako je u meni tinjala ta želja da bih voljela pokazati nešto svoje, da nisam uvijek u sjeni nekog izvođača. Kad je do mene došla pjesma ‘Znan da te volin’, na prvo slušanje to je odmah bilo to.''

Na nastupima je prati grupa Naranča, koja je desetljećima pratila Jasmina Stavrosa, a iako se kaže da ne valja spajati privatno i poslovno, pozornicu najčešće dijeli sa svojim Pecom.

''Slušaj, treba se znati tko je gazda i onda je sve jednostavno, a zna se tko je šef, tako da je lako ploviti tim morima.''

''Zna se čija je zadnja, da, draga'', smije se Peco.

Njihova ljubav, koja je prije tri godine punila sve naslovnice i podijelila javnost, i dalje cvjeta, a sa svojim bivšim partnerima su, kažu, u vrlo dobrim odnosima.

''Lagani smo ti. Pa ja po kilama jesam lagana. Tako nam je život posložio sve da smo u jednoj zreloj fazi, djeca su na studiju, nisu više mala. Mi radimo ono što volimo.''

Poput svakog para, i oni se, priznaju, tu i tamo porječkaju.

''Pa stvarno rijetko, oko gluposti, jer sam ja nestrpljiva kao dite, a on je tu stvarno jedan stabilizator jer ja sve hoću odmah. Međutim, on je tu glas razuma, tako da stvarno zasad plovimo u jednoj lipoj simbiozi'', kaže Silvia.

''Dječje bolesti smo davno preboljeli i te neke glupe svađe i jako smo zahvalni na životu svakog dana. Imamo sto razloga za biti grintavi, ali onako, pogledamo se i sve prođe i idemo dalje'', dodaje Marko.

Ekskluzivno za IN magazin Silvia i Peco otkrili su da su bili zajedno i u mladosti.

''1974.'', smije se Peco.

''Prije 23 godine, da mi je netko rekao da ćeš opet biti s njim, rekla bih: ‘Bože, nema šanse’, ali cijeli krug oko planete, cijeli svemir se okrenuo i mi smo sad napravili to da smo, evo, opet skupa.''

''To je baš bilo davno, davno, davno.''

''Tad smo djeca bili mi i još nismo znali što nam nosiš ti'', kaže Silvia.

A razmišljaju li ovi raspjevani golupčići o vjenčanju?

''To je sigurno i izgledno, ali jednostavno sad je takvo neko vrijeme...'', govori Peco.

''Mogu li ja reći? Znači, kad budemo stari kao Luigi i Bepina, s jedno 70 godina, kad već sve prođe, ti ćeš me odvesti pred oltar i to će biti kraj te štorije, tad ćemo snimiti duet'', smije se Silvia.

''Odmah sutra ću te odvesti, samo me nemoj badati nogom u posteji...'', zaključuje kroz smijeh Marko.

