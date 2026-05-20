Žena u muškom svijetu: Upoznajte nogometnu sutkinju Danijelu!

Iako se nogometni svijet još uvijek uglavnom povezuje s muškarcima, 34-godišnja Danijela Horvatinović iz Virja dokaz je da i žene itekako imaju mjesto na terenu. Kako izgleda život nogometne sutkinje, s kakvim se komentarima susreće i zašto je upravo nogomet postao njezina najveća snaga, zna naš Marko Štefanac.

Ona je pomoćna nogometna sutkinja koja je odlučila ući u svijet, za koji mnogi još uvijek misle da je rezerviran samo za muški spol. Upravo takvu predrasudu pobija 34-godišnja Danijela Horvatinović iz Virja. Ljubav prema nogometu naslijedila je od oca. Dok su druga djeca gledala crtiće, kaže, ona je dobivala biografije Maradone i Peléa. Upravo je tata razlog zbog kojeg je danas tu gdje je. Na nogometnom terenu.

''Prvo mi nije bilo zanimljivo, jer ono, žensko sam, pa kao, kaj se to događa. Ali sam imala birati ili gledati nogomet ili zuriti u plafon. Prvo mi, naravno, nije bilo ništa jasno, pa ono sto pitanja, tata sto odgovora, pa je tata na veliki karton nacrtao nogometno igralište, igrače, suce i objašnjavao zdravo seljački kaj ovaj radi, zakaj ovaj trči'', priča nam Danijela.

Uz njega nije naučila samo pravila nogometa. Naučila je što znači imati nekoga tko vjeruje u tebe. I upravo zato, i danas kad stane uz teren, osjeća kako je tata uz nju.

''S obzirom da sam odrasla samo s njim, tata mi je bio ono i mama i tata i najbolji prijatelj i sestra i brat, užasno smo bili povezani i da, jako puno mi je značio u životu. Mislim, znači mi sad bez obzira što ga nema, ali da, tata je bio sve'', priča nam.

Nogomet je uvijek voljela više gledati nego igrati, pa je tako prije tri godine odlučila prijaviti se na oglas za nogometnog suca.

''Cijeli život sam se bavila plesom, nogomet ono lopta među nogama, ali s obzirom da me nogomet kao nogomet zanima i da ga stvarno volim gledati, onda sam si mislila onako tipično žensko mišljenje, zašto ne bi bila jedina žena na terenu koja ima moć?''.

Upravo je sudac najmoćnija osoba na terenu. Ima potpunu ovlast za provođenje nogometnih pravila tijekom utakmice. Za Danijelu osjećaj da upravo ona može promijeniti tijek utakmice, kaže, teško se može usporediti s bilo čim drugim.

''Sve je to više šala i zabava nego nekakva stvarno moć, ali recimo, osjećam se stvarno jako dok recimo poništim gol''.

No, priznaje, biti uspješna žena u nogometu neprestano je dokazivanje. Smatra da sutkinje, za razliku od sudaca, moraju mnogo više raditi i trenirati.

''Ja vjerujem i da dan danas igrači i ljudi oko klubova dok dođeš ti kao žena na teren, misle, a dobro, žensko je, ne zna ona toliko. Pa se baš zbog toga osjećaš, e, sad ću vam pokazati da znam''.

Nažalost, Danijela priznaje kako povremeno čuje dobacivanja koje mnogi ne bi izdržali. S tribina se katkad upućuju neprimjereni komentari poput: 'Primi se kuhače', 'spusti zastavicu', ili 'mjesto ti je u kuhinji'.

''Na početku prvih par utakmica me to dosta mučilo i dosta naših mladih sudaca odustane baš zbog tih dovikivanja, ne mogu se s tim nositi. Na početku mi je bilo ono, bila je jedna utakmica gdje mi je došlo da bacim zastavicu i odem van. Čak je i delegat to skužio pa mi je poslije rekao: Daniela, mislio sam da će to biti to''.

No od svih komentara, priznaje, najviše je zabole oni koji dolaze upravo od žena.

''I najgore mi je ono dok čujem žene iz publike da viču. Daj solidarnost, jedina žena sam na terenu, daj malo razmisli o tome. Bez obzira da li sam pogriješila ili nisam, ljudi smo, griješimo, ono, žene ste pa daj se poistovjeti''.

A dok se na terenu bori s pritiskom i komentarima, kod kuće je čekaju njezine najveće navijačice, dvije kćeri koje su posebno ponosne na to što im je mama sve postigla.

''Sretne su zbog toga i ponosne, pogotovo u školi. S obzirom da između ostalog sudim lige mladih, onda sudim i njihovim prijateljima pa su one ponosne jer je mama bila. Pa onda njihovi dječaci dok dođu na utakmice slikaju pa šalju: E, mama vam je tu i tak''.

Razvela se prije tri godine. Morala je krenuti ispočetka, a danas je samohrana majka. Kaže, ono najgore je iza nje i dviju kćeri.

''Počeci su bili teški, kao i vjerojatno svakoj osobi u toj situaciji. Trebalo nam je jedno godinu dana da se skupimo s poda, kako bi se reklo, i da se ponovno izgradimo''.

A najvažnije životne uspomene Danijela nosi na vlastitoj koži.

''Prvu tetovažu sam napravila sa 18. Imam ih 23. Sve su vezane za obitelj, za mojeg oca i za moje dvije djevojčice. Mislim, ono, jedna od najdražih je definitivno Barcelonin grb, jer ima veze s pokojnim ocem, pa eto, to je možda jedna od najdražih''.

Danas živi s osmijehom na licu, i zato svim djevojčicama koje vole nogomet, poručuje samo jedno.

''Pa da definitivno je za cure i da definitivno pokušaju i pokažu muškima da mogu i one možda i bolje od njih'', poručila je.

