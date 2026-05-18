Istra, harmonika i obitelj kao inspiracija: Vodimo vas u dom Elvisa Stanića!

Vodimo vas u Istru, točnije, u dom virtuoza na gitari, ali i harmonici - Elvisa Stanića. Ovaj glazbenik pokazao nam je svoju oazu opuštanja i stvaranja te otkrio detalje oko novog albuma. Saznali smo i tko će biti njegova glazbena nasljednica.

Na harmonici, uz koju je posebno vezan jer ju je dobio u naslijeđe od velikog virtuoza, jazz glazbenika Dubravka Majnarića, jednako velik Elvis Stanić skladao je svoj novi album. Ovog puta gitaru je ostavio po strani i uhvatio se instrumenta s kojim je prvo zaplovio glazbenim svijetom. I to još kao dječarac od svega pet godina.

''Moj nono je skinuo s tavana nekakvu harmoniku i dao mi da se igram, bio je radio, nešto je sviralom, vrlo jednostavno, krenuo sam nabadat tonove i nabo sam. I onda je nono rekao - on se treba time bavit'', priča nam Elvis.

Svoj "2 for Tango" otvorio je pjesmom Picasso. No i omot albuma u tonu je likovne umjetnosti. Iza njega stoji sam Elvis, koji je još kao student slikarstva naslikao tango. Danas ta ista slika krasi njegov dnevni boravak u obiteljskoj kući u Lovranu.

''Kopao sam po mapama iz tih dana, otvorio akvarel van, dvoje ljudi koji plešu i već tada sam to nazvao 2 for tango, to je dobro zvučalo za taj plesni par, a ova glazba ima puno tanga u sebi'', priča.

Otkad je zagrizao u glazbu, ostavio je štafelaj po strani. A uz tu diplomu, ovaj multiinstrumentalist ima i diplomu s Berkleyja. Bostonski dani oblikovali su ga i obilježili, baš kao i nastupi u newyorškom Lincoln centru, a posebno iz svoje karijere ističe i jedan telefonski razgovor s legendarnim Oliverom Dragojevićem.

''Bok, Oliver. Kaže, ja bi htio da mi ti radiš jedan album, ali onako, kako ti radiš. ne kako bi ja tija nego kako ti radiš'', prisjetio se.

I tako je nastao album Tišina mora.

Elvis inspiraciju najčešće, pronalazi u ljepoti življenja i svojoj Istri.

''Ja mislim da nigdje drugdje ne bih mogao živjeti nego tu gdje živim. Ja sam cijeli život u Opatiji, Lovranu. Taj krajolik, pejzaž je nešto što me potpuno smiri i daje mi povezanost s tim krajem i zemljom''.

A sklada i stvara u svako doba dana, a katkad i noći.

Glazbom nije uspio zaraziti svoju djecu, koja se čvrsto drže izvan pozornice, ali čini se kako bi njegova unučica mogla naslijediti djeda.

Obitelj je za ovog autora i producenta srž svega. I volio bi joj se posvetiti još više. Sa suprugom već 25 godina organizira poznati jazz festival i ona je njegov oslonac, ali i najveći kritičar.

Obitelj je, nastavlja, i glavni razlog zbog kojeg radi sve što radi. A uz uživanje koje mu pruža glazba, dodatnu potvrdu vidi i u brojnim nagradama. U svojoj kolekciji ima čak 33 Porina, a možda mu se osmjehne još koja, i to za suradnju koju priželjkuje. Onu s mladim glazbenikom Matijom Cvekom.

