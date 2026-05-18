Ma preslatko! Meghan Markle pokazala kako provodi vrijeme s kćeri

Meghan Markle raznježila je javnost fotografijom s kćeri Lilibet neposredno prije odlaska u Ženevu, povodom konferencije o zaštiti djece od opasnosti na internetu.

Meghan Markle ovih dana boravi u Švicarskoj kako bi sudjelovala na događaju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Neposredno prije puta privukla je pažnju javnosti emotivnom objavom sa svojom četverogodišnjom kćeri Lilibet, podijelivši selfie snimljen u ogledalu

"Mamina mala pomoćnica", stajalo je u opisu fotografije koja je brzo izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja.

Na objavljenoj fotografiji Meghan pozira u potpuno ružičastoj modnoj kombinaciji, dok mala princeza Lilibet sjedi pokraj njezinih nogu i, prema opisu objave, pomaže majci pri odabiru kostima. Intimni obiteljski trenutak dolazi svega nekoliko dana prije Meghanina odlaska u Ženevu, gdje će sudjelovati na otvorenju memorijala Lost Screen Memorial.

Riječ je o događaju koji organiziraju WHO i Archewell Foundation, zaklada princa Harryja i Meghan Markle, a cilj mu je skrenuti pozornost na opasnosti kojima su djeca izložena na internetu. Memorijal uključuje 50 osvijetljenih instalacija s fotografijama djece čiji su životi izgubljeni zbog digitalnog nasilja i štetnog online sadržaja.

Meghan će se tom prilikom sastati s glavnim direktorom WHO-a dr. Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom, a među uzvanicima će biti svjetski zdravstveni čelnici, ministri i obitelji pogođene internetskim nasiljem. Organizatori ističu kako događaj želi naglasiti potrebu za snažnijom globalnom zaštitom djece na internetu, posebno kada je riječ o cyberbullyingu, seksualnim ucjenama, vrbovanju djece i sadržajima povezanim sa samoozljeđivanjem.

Objava s Lilibet dolazi nedugo nakon Meghanina obiteljskog putovanja u Disneyland u Kaliforniji povodom Majčina dana. Na fotografijama koje je vojvotkinja tada podijelila moglo se vidjeti kako mala Lilibet upoznaje Disneyjeve princeze Auroru i Pepeljugu, dok je u jednom videu Meghanina majka Doria Ragland snimljena u društvu Mickeyja Mousea.

Iako Meghan i Harry posljednjih godina nastoje zaštititi privatnost svoje djece, povremeno dijele obiteljske trenutke na društvenim mrežama, što redovito izaziva velik interes javnosti. Upravo zato i najnovija objava s Lilibet ponovno puni naslovnice svjetskih medija.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.