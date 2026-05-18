Na rubu modne provokacije: Samo lancima i kristalima prekrila je grudi

Jednim pojavljivanjem na crvenom tepihu Camélia Jordana uspjela je postati jedna od najkomentiranijih zvijezda ovogodišnjeg Cannesa. Njezina odvažna modna kombinacija privukla je poglede fotografa, gostiju festivala i korisnika društvenih mreža diljem svijeta.
Na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu ove godine ponovno nije nedostajalo modnih iznenađenja, no jedna zvijezda posebno je privukla pažnju fotografa i gostiju. Francuska pjevačica i glumica Camélia Jordana pojavila se na premijeri filma Garance u odvažnoj kreaciji koja je odmah postala jedna od glavnih tema festivala.
Umjetnica je za gala večer odabrala avangardni model francuske dizajnerice Marine Serre, a gornji dio njezina izdanja činile su tek srebrne metalne niti i kristali oblikovani poput korzeta. Ispod upečatljivog ''topa'' nije nosila ništa pa je njezina modna kombinacija otkrivala njezine grudi.
Dramatičan izgled upotpunila je velika crna suknja voluminoznog kroja. Camélia je na crvenom tepihu pozirala vrlo samouvjereno, a u jednom je trenutku fotografima pokazala i jezik, dodatno podigavši pažnju oko svog modnog izbora.
Njezino izdanje ubrzo je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je riječ o hrabrom modnom trenutku koji se savršeno uklapa u duh Cannesa, drugi se pitaju je li ovakav styling ipak bio korak predaleko za prestižni filmski festival.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
