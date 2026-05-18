Nikola Karabatić oženio se lijepom Francuskinjom nakon 15 godina veze

Proslavljeni rukometaš i njegova partnerica svoju su ljubav nakon 15 godina veze okrunili brakom. Sretne vijesti potvrdili su na društvenim mrežama fotografijama jednostavne i elegantne ceremonije.
Proslavljeni rukometaš Nikola Karabatić i njegova dugogodišnja partnerica Géraldine Pillet izrekli su sudbonosno da i tako svoju dugogodišnju ljubav okrunili brakom.
Naime, sretnu vijest podijelio je na Instagramu objavivši niz fotografija s vjenčanja.
Nikola Karabatić, Geraldine Pillet Foto: Instagram
''Gospodin i gospođa Karabatić'', napisao je na društvenim mrežama, a prekrasne fotke možete pogledati OVDJE.
Fotografije su pokazale da je njihovo vjenčanje bilo jednostavno i elegantno. Géraldine je za veliki dan odabrala moderno bijelo odijelo, dok se Nikola pojavio u tamnosmeđem odijelu.
Nikola Karabatić, Geraldine Pillet Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Inače, njihova ljubavna priča traje oko 15 godina. Upoznali su se 2011. godine, a otad su nerazdvojni. Géraldine, lijepa gimnastičarka, od početka je bila tiha, ali snažna podrška jednom od najslavnijih francuskih sportaša. Zajedno su prošli kroz sve – od najvećih sportskih pobjeda do najvažnijih privatnih trenutaka, uključujući rođenje njihove djece.
Nikola Karabatić, Geraldine Pillet Foto: Instagram
Zajedno imaju sina Aleka, rođenog 2016., i kćerkicu Noru, rođenu 2018. godine. Obitelj im je oduvijek bila na prvom mjestu, a ovaj prekrasni trenutak samo je potvrda njihove dugogodišnje ljubavi i povezanosti.
Zaručili su se krajem 2025. godine, a Nikola je tada zaprosio Géraldine pred njihovom kćerkicom, u intimnom i emotivnom trenutku koji su podijelili s pratiteljima. Više o tome pisali smo OVDJE.
Inače, ovu lijepu Francuskinju prije 13 godina povezivali su s velikom aferom. Više o tome pisali smo OVDJE.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
