Najslađi obožavatelj lelekica! Maja Šuput pokazala Bloomovo eurovizijsko izdanje

Bloom je na licu nosio motive inspirirane hrvatskim predstavnicama s ovogodišnjeg Eurosonga, a ponosna mama prizore je objavila na Instagramu.

Eurovizijska groznica koja je proteklog vikenda zahvatila cijeli svijet nije zaobišla ni dom Maje Šuput.

Nakon što je u finalu 70. Eurosonga pobjedu odnijela bugarska predstavnica Dara, a hrvatske predstavnice iz grupe Lelek završile na 15. mjestu, pjevačica je na Instagramu pokazala da je i njezin sin Bloom veliki fan ovogodišnjih hrvatskih predstavnica.

Maja je na Instagramu podijelila simpatičan video u kojem je njezin sinčić Bloom pokazao svoju verziju izgleda inspiriranog grupom Lelek. Na čelu i obrazima imao je nacrtane motive nalik onima koje su hrvatske predstavnice nosile tijekom nastupa na Eurosongu.

''Još na putu prema Zagrebu zvao je da mu naprave Lelek izgled'', napisala je Maja uz objavu, koja je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja.

Bloom je svojim eurovizijskim izdanjem mnoge raznježio, a jasno je da se ovogodišnji nastup hrvatskih predstavnica posebno pratio i u domu naše glazbenice.

