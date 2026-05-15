Ovaj čovjek s razlogom nosi nadimak kameleon: ''Znao sam da si lud, ali da si baš toliko lud…''

Još jedan upečatljiv nastup obilježio je novu epizodu showa Tvoje lice zvuči poznato, a ovoga puta Sven Pocrnić transformirao se u svjetski poznatog Sama Smitha. Uz moćan vokal, zahtjevne falsete i atraktivan scenski nastup, Sven je ponovno oduševio žiri i publiku te pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najspremnijih kandidata ove sezone.

Martina Stjepanović Meter posebno je pohvalila energiju nastupa i način na koji je Sven prenio transformaciju britanskog glazbenika.

''Uh, ovo je bio spektakl, još jedan večeras. Super mi je kako je Sam Smith od ovih svojih laganijih balada došao do puno slobodnijeg i provokativnijeg stila. Moram jako pohvaliti plesače, pogotovo plesačice. Ti si to vrhunski odradio, ti si ovo napravio famozno'', primijetila je Martina Stjepanović Meter.

Goran Navojec istaknuo je Svenovu nevjerojatnu prilagodljivost i lakoću kojom ulazi u potpuno različite transformacije.

Sven Pocrnić kao Sam Smith Foto: Nova TV

''Ja bih rekao da opravdano nosiš taj nadimak kameleon. Ti si s tolikom lakoćom odradio stvari koje meni osobno djeluju vrlo teško za otpjevati. Zaista si bio senzacionalan, čestitam'', zaključio je Navojec.

Enis Bešlagić nije skrivao koliko ga Sven iz emisije u emisiju impresionira, ne samo kao izvođač nego i kao osoba.

''Mogu reći da si ti jedno talentirano čudo. Plijeniš koji god zadatak dobiješ, daješ se maksimalno i kao čovjek, i kao kolega, i kao prijatelj. Vidim da te svi vole i hvale i mislim da je to najveća kvaliteta'', primijetio je Enis.

Sven Pocrnić kao Sam Smith Foto: Nova TV

Mario Roth posebno je pohvalio Svenove vokalne sposobnosti i usporedio ih sa samim Samom Smithom.

''Svene, ja sam znao da si ti lud, ali da si baš toliko lud, nisam znao. Naravno, samo pozitivno, ti znaš na što sam ja mislio. Jedan divan tenor, govorim tebi, a to isto mogu reći i o Samu Smithu koji ima jednu savršeno izraženu kontrolu u tim njegovim falsetima kao i ti. Ja sam Sama Smitha slušao 2017. godine u Beču i uvjerio sam se da je najbolji pjevač svoje generacije i ti si ga večeras savršeno otpjevao'', zaključio je Roth.

