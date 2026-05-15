Splitska influencerica rasturila kao pjevač kojeg pamtimo po velikom svjetskom hitu

Uz prepoznatljive plesne pokrete i zaraznu energiju, Nora Ćurković priredila je jedan od najluđih nastupa večeri u showu Tvoje lice zvuči poznato. Žiri je posebno pohvalio njezinu scensku opuštenost, karizmu i sposobnost da potpuno uđe u lik izvođača poznatog po spektakularnim i pomaknutim nastupima.

Pozornica showa Tvoje lice zvuči poznato ponovno se pretvorila u pravi spektakl kada je Nora Ćurković uskočila u ulogu svjetski poznatog korejskog izvođača PSY-ja. Energična transformacija prepuna plesa, ludih pokreta i zarazne atmosfere oduševila je žiri, koji se složio da je Nora na scenu donijela upravo ono što ovaj izvođač i predstavlja – čistu zabavu.

Goran Navojec pohvalio je način na koji je Nora uspjela prenijeti energiju poznatog glazbenika, iako je na pozornici bila bez velikog broja plesača i dodatnih elemenata koji inače prate njegove nastupe.

''PSY-ju trebaju puno drugih stvari, drugih plesača, pjevača, a ti si ga tako lijepo donijela. Mislim da će to publika nagraditi jednim lijepim pljeskom'', komentirao je Navojec.

Mario Roth istaknuo je kako Nora iz emisije u emisiju dobiva izuzetno zahtjevne i energične transformacije, ali i da joj upravo takvi nastupi savršeno pristaju.

Nora Ćurković kao Psy Foto: Nova TV

''Ono što je nevjerojatno kod tebe, Nora, jest to što ti gljiva svaki put dodijeli transformacije koje su toliko energetski lude, vesele i pune života. Ti si osoba koja je takva i privatno – šarmantna, voliš život, voliš humor, baš kao i ovaj gospodin koji u svojim pjesmama vrlo često govori o humoru i autoironiji. Ovo večeras je bila eksplozija na ovoj bini'', poručio je Mario.

Enis Bešlagić kratko je komentirao kako ga sama pjesma možda nije posebno dirnula, ali da je Nora izvedbu odradila vrhunski.

''A što ja znam, mene pjesma nije dotakla, ali je živa. Ti si to izvela fenomenalno, koreografski'', rekao je Enis.

Martina Stjepanović Meter naglasila je koliko je za ovakvu transformaciju potrebno samopouzdanja, energije i potpune prepuštenosti scenskom nastupu.

''Puno samopouzdanja je potrebno za ovu pjesmu, puno ludosti, zabave, jer ovo je pjesma koja ne traži emociju, već energiju, zabavu i ekscentričnost, a ti si to sve skupa donijela na scenu'', zaključila je Martina.

