Gdje je danas PSY, čovjek koji je rasplesao planetu hitom ''Gangnam Style''?

Kada je Nora Ćurković u posljednjoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' zaplesala legendarni horse dance, mnoge je podsjetila na čovjeka koji je prije više od desetljeća doslovno zaludio planet.

Korejsku megazvijezdu PSY-ja hrvatska publika ponovno je imala priliku vidjeti, barem nakratko, u posljednjoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', gdje ga je utjelovila Nora Ćurković.

Nastup je podsjetio gledatelje na eru kada je cijeli svijet plesao prepoznatljivi horse dance, a PSY bio jedna od najpoznatijih osoba na planetu.

Nora Ćurković kao PSY - 2 Foto: Nova TV

Nora Ćurković kao PSY - 3 Foto: Nova TV

Nora Ćurković kao Psy Foto: Nova TV

Kad se 2012. godine pojavio spot za ''Gangnam Style'', nitko nije mogao predvidjeti da će debeljuškasti Korejac u plavom sakou postati jedno od najpoznatijih lica planeta. PSY nije bio klasična pop zvijezda – nije imao izgled holivudskog idola, nije pjevao na engleskom i nije djelovao kao netko tko bi mogao osvojiti Billboard. A ipak je upravo on napravio ono što prije njega nije uspio nijedan K-pop izvođač.

Pravo ime PSY-ja je Park Jae-sang, rođen je 1977. u Seulu, a u Južnoj Koreji bio je poznat puno prije svjetske slave. Karijeru je počeo početkom 2000-ih, no često je bio kontroverzan zbog provokativnih tekstova i ekscentričnih nastupa.

Psy - 2 Foto: Profimedia

Sve se promijenilo u srpnju 2012. kada je objavio ''Gangnam Style''. Pjesma je bila satira na luksuzni život u bogatoj četvrti Gangnam u Seulu, ali publika diljem svijeta kupili su humor, ples i zarazni refren.

Spot je postao prvi YouTube video u povijesti koji je prešao milijardu pregleda, a PSY je preko noći postao globalna senzacija.

Psy - 4 Foto: Profimedia

Nastupao je s Madonnom, Britney Spears, MC Hammerom i Snoop Doggom, gostovao kod Ellen DeGeneres i u Bijeloj kući, a njegov ples plesali su doslovno svi – od školaraca do političara.

Iako je izvana djelovalo kao da živi san, PSY je kasnije priznao da mu je globalna slava bila emocionalno iscrpljujuća. Nakon ''Gangnam Stylea'' svijet je od njega očekivao novi megahit, ali pritisak je bio ogroman. Umjesto da pod svaku cijenu pokušava ponoviti isti uspjeh, odlučio je vratiti fokus na Koreju i graditi dugoročnu karijeru. Upravo taj potez pokazao se ključnim.

Psy - 3 Foto: Profimedia

PSY danas nije samo pjevač – on je jedan od najvažnijih ljudi korejske glazbene industrije.

Godine 2018. osnovao je vlastitu agenciju P Nation, koja je vrlo brzo postala jedna od najutjecajnijih K-pop kuća u Južnoj Koreji. Pod njegovim vodstvom karijere su gradili ili nastavili izvođači poput Jessi, Hyune, Hwase i Crusha.

P Nation danas razvija nove izvođače i K-pop grupe, a početkom 2026. PSY je pokrenuo i veliku globalnu audiciju za novi boy bend.

Psy - 1 Foto: Afp

Psy - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Zahtjevan zadatak! Pogledajte prizore zbog kojih se Mario Roth preznojavao tijekom emisije

Iako više nije svakodnevno na vrhu svjetskih top-lista, PSY je u Koreji i dalje ogromna zvijezda.

Njegovi legendarni ljetni koncerti ''Summer Swag'' svake godine okupljaju desetke tisuća ljudi i smatraju se jednim od najvećih koncertnih spektakala u Aziji. Poznati su po višesatnim nastupima, ogromnim količinama vode i atmosferi nalik festivalu.

Psy - 1 Foto: Profimedia

PSY je nedavno u CNN-ovom dokumentarcu ''K-Everything'' izjavio da tijekom koncerata osjeća najveću sreću u životu te da mu je publika danas važnija od same slave.

Godine 2022. objavio je album ''Psy 9th'', svoj prvi veliki studijski projekt nakon pet godina pauze. Najveći hit s albuma bila je pjesma ''That That'', koju je radio sa Sugom iz BTS-a.

Pjesma je ponovno pokazala da PSY još uvijek zna napraviti spektakl, iako danas više djeluje kao veteran i mentor nego kao viralna internetska zvijezda.

Galerija 8 8 8 8 8

Pogledaji ovo Celebrity Ubojita kombinacija Nives Celzijus: Uska haljina naglasila je grudi i struk

Za razliku od mnogih slavnih osoba, PSY privatni život gotovo nikada ne eksponira. U braku je od 2006. godine sa suprugom Yoo Hye-yeon i imaju blizanke. Većinom žive u Seulu, a PSY danas djeluje puno smirenije i povučenije nego u vrijeme najveće svjetske slave.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Neočekivana transformacija naše Martine u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Severina nehotice pokazala drugo ime svog sina, sve je otkrio detalj na poklonu s krizme