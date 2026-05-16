Sjećate se ovog pobjednika Supertalenta? Nevjerojatni mladić dirnuo je regiju svojom pričom

Denis Barta osvojio je gledatelje emotivnim nastupima u Supertalentu, a njegova životna priča i danas mnoge ostavlja bez riječi.

Mnogi i danas pamte Denisa Bartu, glazbenika iz Sarajeva koji je 2018. godine osvojio gledatelje i odnio pobjedu u šestoj sezoni popularnog showa ''Supertalent''.

Već na audiciji dirnuo je žiri i publiku emotivnom izvedbom pjesme ''Oprosti mi, pape'' Olivera Dragojevića, a njegove interpretacije iz emisije u emisiju izazivale su sve jače reakcije. U polufinalu je izveo pjesmu Miše Kovača ''Ostala si uvijek ista'', dok je u velikom finalu otpjevao bezvremenski hit Kemala Montena ''Vratio sam se živote'', nastup kojim je osvojio simpatije gledatelja i zasluženo stigao do pobjede.

Denis Barta

Gledatelje je posebno dirnuo nakon što je pola iznosa od nagrade poklonio pacijentima bolnice u Gornjoj Bistri za kronične bolesti dječje dobi.

''Da vam kažem, život je stvarno buran, ali mi smo jako zadovoljni. Što je sve ovo, znači Denis je pobijedio i njegova pobjeda je njemu otvorila ta velika vrata i sad zaista imamo puno nastupa, ljudi nas zovu i drago nam je, ljudi se odazivaju. Evo danas smo došli u Gornju Bistru da Denis donira dio svojih sredstava od nagrade koju je dobio. I zaista nam je drago da smo mogli nekom našom donacijom da bar malo pomognemo'', rekao nam je svojedobno Denisov otac, Nebojša.

Inače, rođen 1998. u Italiji, Denis je kao nedonošče težak svega 535 grama preživio brojne medicinske izazove — operaciju srca u prvom tjednu života, sljepoću s tek 40 dana, epilepsiju u drugoj godini te dijagnozu autizma s četiri godine. Iako ne može samostalno obavljati osnovne životne radnje, Denis je razvio izniman glazbeni talent, posebno za sviranje klavijatura i interpretaciju domaćih evergreena.

S četiri godine je gostovao na koncertu Andree Bocellija u Veroni, a nakon Supertalenta snimio je s Halidom Bešlićem pjesmu "Gubitnik".

"Htjeli smo neko poznato ime, a tko je poznatiji u regiji od Halida Bešlića! Nazvao sam ga, dogovorili smo sastanak i on je bez razmišljanja pristao sudjelovati u spotu. Referen je Halidu ubrzo ušao u uho pa postoji mogućnost da i on pozove Denisa da nastupi u nekom njegovu spotu ili na koncertu. On sam je pjesmu opisao kao sarajevsko-mediteransku. Halid je čovjek iz naroda, jednostavan i nakon ove suradnje možemo reći sve najbolje o njemu", otkrio nam je 2018. Denisov tata Nebojša.

Denis je uz pjesmu "Gubitnik" objavio i DVD sa šest drugih pjesama, od kojih je čak pet autorskih.

Prošle godine snimljen je kako pjeva na Ferhadiji, glavnoj šetnici u Sarajevu. Na Facebooku ga prati gotovo 6000 ljudi, a tamo se često mogu vidjeti snimke iz njegova svakodnevnog života, ali i onih na kojima pjeva.

