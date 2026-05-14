Sjećate se Antimona? Evo gdje je dva desetljeća nakon Večernje škole

Nekada je nasmijavao milijune gledatelja kao legendarni Antimon iz ''Večernje škole'', a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od televizijskih reflektora.

''Ja sam Ante Čulo iz Ljubuškog, zovu me Antimon.''

Samo jedna rečenica bila je dovoljna da Ahmed Al Rahim postane jedan od najprepoznatljivijih likova domaće televizije. Iako je od kultne ''Večernje škole'' prošlo više od dva desetljeća, publika ga i danas pamti upravo kao Antimona – osebujnog, simpatičnog i potpuno nepredvidivog učenika iz improviziranog razreda Željka Pervana.

Ahmed Al Rahim u bivšu je državu stigao iz Sudana kao student, a hrvatska publika upoznala ga je sredinom devedesetih kroz ''Večernju školu'', humoristični format koji je osmislio Željko Pervan. Emisija je bila poznata po improvizaciji, bez klasičnog scenarija, a upravo je spontanost njezinih likova postala razlog ogromne popularnosti.

U tom šarenom televizijskom razredu Antimon je bio poseban fenomen. Njegove izjave, reakcije i osebujan smisao za humor često su završavali kao najcitiraniji trenuci emisije. Publika je obožavala njegovu kemiju s Pervanom, Zuhrom, Denisom Krokanićem i ostatkom ekipe, a mnogi će reći da je upravo njegova nepredvidivost davala poseban šarm ''Večernjoj školi''.

Iako su mnogi očekivali da će nakon televizijske slave nastaviti glumačku karijeru, Ahmed je krenuo potpuno drugim putem. Nakon završetka ''Večernje škole'' povukao se iz javnosti i posvetio ugostiteljstvu. Najprije je vodio restoran s bliskoistočnom hranom u Zagrebu, a kasnije je otvorio novo poglavlje života na Jadranu.

Danas vodi restoran ''Grizzly'' u Velom Lošinju, gdje, kako je sam priznao, radi doslovno sve – od pečenja pizza i konobarenja do odlazaka u nabavku. U jednom intervjuu kroz smijeh je rekao kako crnči cijeli dan, ali da ga je upravo takav način života ispunio.

I privatno je pronašao mir daleko od reflektora. U braku je sa suprugom Dijanom još od 1994. godine, a zajedno imaju tri kćeri – Daliju, Amani i Mei. Često posjećuje Sudan jer, kako kaže, obiteljske veze nikad ne slabe.

Iako ga posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti, svaki njegov povratak izazove veliko zanimanje. Posljednji put viđen je 2025. na proslavi 40 godina Zuhrine karijere.

2023. godine ponovno se okupio s ekipom ''Večernje škole'' na turneji ''Posljednja Večernja'', koja je za brojne fanove bila emotivan podsjetnik na zlatno doba domaće televizijske komedije.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



