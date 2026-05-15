Lelekice su večer pred finale Eurosonga imale važan zadatak, evo o čemu se radi!

Napetost u Beču raste iz minute u minutu, a dok se odbrojava do velikog finala Eurosonga, hrvatske predstavnice odradile su jednu od najvažnijih proba natjecanja, onu pred stručnim žirijem koji večeras daje svoje glasove.

U Beču je održana generalna proba Eurosonga.

Ispred Stadthalle za Dnevnik Nove TV javila se naša Sara Duvnjak koja je otkrila i zašto je ova proba itekako važna.

''Žiri danas daje svoje ocjene, a znamo već da nas žiri favorizira. Naše cure danas su imale probu prije generalne, tako da je bilo stvarno teško doći do njih. Ipak razgovarali smo sa back vokalom i s članicom Korinom, koji su nam između ostalog prokomentirale i sam redoslijed. Hrvatska sutra nastupa 13. po redu.''

''Nismo imale neke prevelike želje o redoslijedu nastupanja. Komentirale smo među sobom da ako je pjesma dobra, nastup dobar i sve onako kako treba biti, da redoslijed možda nema prevelike veze za rezultatom'', kaže Korina.

''Još nas čeka generalna, gdje žiri daje svoje glasove. Super je proba prošla, a show za polufinale nam je bio odličan, tako da se nadamo da će večeras isto biti tako. Veselimo se jer će svakako biti publika, a to nam nekako i digne atmosferu.''

Marin je njihov back vokal, a kako se snašao među pet cura.

''Snalazim se, lako mi je s njima, vjerovali ili ne. Kažu ljudi, 5 žena pa je teško. A meni je divno s njima. Sad smo odradili tamo probu, zadovoljni smo.''

Još malo, ovaj san se završava, sve je nestvarno. Kako će se biti vratiti se u realnost?

''Pa mislim da će biti teško. Mislim da će nas sigurno lupiti možda malo neka depresija, ali snaći ćemo se, Bože moj. Svi koji su na Eurosongu prolaze istu stvar, tako da u redu je. Dobro je što smo grupa i što nas ima puno, pa će nam biti lakše. Zapravo, ja mislim da će njima sad krenuti nastupi i koncerti, fokus na to i publika će biti tu. Tako da ja mislim da ta depresija koja traje, trajat će dva dana.''

Brinu li ih kladionice, usponi i padovi?

''Nisam neka osoba od kladionica i tih brojeva. Normalno mi je da se iz dana u dan ta pozicija mijenja, ne samo nama, nego i svim drugim izvođačima. Naravno da je lijepo vidjeti da se dižemo i naravno da je lijepo kada ljudi priželjkuju nam top 5, top 10 i pobjedu. Vidjet ćemo, evo, ne znam. Ja bih osobno stavlila fokus na komentare nakon prvog polufinala. Nekako kad gledam kladionice i komentare, totalno su dvije različite stvari. Ako ćemo gledat komentare i te preglede i reakciju ljudi od Hrvatske pa do svega, mislim da nas smiješi dobar rezultat'', kaže Korina.

Sutra veliko finale, kako će ova noć proteći?

''S puno spavanja i odmaranja, pogotovo… Sna nam fali definitivno, tako da san utječe na glasnice. Menadžer nam je već rekao malo prije, odradite žiri, nema partijanja, idete u hotel, leć, spavanje, tako da sutra se rano dižemo. Opet isto sve kao danas, tako da stvarno moramo ono, odmorit se.''

''Ne razmišljam pretjerano o mjestu na kojem ćemo završit. Ja nam stvarno želim dobar nastup, želim dobru reakciju od publike koju smo već dosta dobili, tako da želim da se to i ponovi. I stvarno želim samo da svi naši budu ponosni, a već i jesu.''

A što o njihovom redoslijedu nastupanja misle stručnjaci otkrila je Ivana Prkić, stručnjakinja.

''13. mjesto je super, odnosno sasvim solidno, pogotovo jer smo točno na sredini cijelog tog poretka koji nastupa. Inače i Jacques je bio 13. i vidjeli smo da je to iznjedrilo u konačnici dobar rezultat. A ja bih rekla i da su barem većina favorita u prvom dijelu finala. Tako da to što smo mi 13. je super. Od favorita jedino Finska je iza nas i definitivno mislim da ćemo se istaknuti.''

Ove godine, sudeći po društvenim mrežama, pao je interes za Eurosong, zašto je tome tako?

''Pa prvenstveno razlog tome je društveno-politička situacija. Tu primarno mislim na Izrael, jer već prije dvije godine sve je zbog njih bilo dosta restriktivno. Njihova predstavnica je bila jako zaštićena. Sve se to odvijalo u nekakvom balonu i naprosto nismo mogli doći niti do nje, niti do bilo kojih drugih predstavnika. Posebno tu vidim nekakvu otegodnu okolnost za medije, prvenstveno fan medije, jer više ne možete doći tako lako do izvođača i sve je poprilično ograničeno. Prije su se i probe mogle snimati, sve se mogli snimati doslovno bilo gdje. Danas nažalost više praktički ne možete ništa i to me u neku ruku i žalosti, ali nadam se da će se situacija popraviti.''

Kako god bilo da bilo sutra pratimo veliko finale i naše lelekice. Tu se već nameću i pojedine zemlje kao mogući pobjednici, između ostalog, Finska i Australija. Bit će zanimljivo vidjeti gdje će se iduće godine održati Eurosong ako Australija pobjedi, jer u Australiji svakako neće. Ali ne smijemo podcjenjivati ni Hrvatsku koja u Beču ima puno fanova koji im prognoziraju dobar plasman.

