Kako izgleda sestra senzacije s Kosova? Modni svijet potpuno je opčinjen njezinom ljepotom

Dok Dua Lipa dominira svjetskom glazbenom scenom, njezina mlađa sestra Rina Lipa sve uspješnije gradi vlastitu karijeru u modi i glumi te se profilira kao nova it girl generacije Z.

Dua Lipa danas je jedno od najvećih glazbenih imena na svijetu. Britanska pop zvijezda albanskih korijena osvojila je Grammyje, rasprodala svjetske turneje i hitovima poput "Levitating", "Don’t Start Now" i "New Rules" postala globalna senzacija. No dok je Dua gradila glazbenu karijeru, sve više pažnje javnosti počela je privlačiti i njezina mlađa sestra – Rina Lipa.

Iako je mnogi i dalje predstavljaju kao sestru Dua Lipe, Rina posljednjih godina uspješno gradi vlastiti put u svijetu mode, društvenih mreža i glume te se sve češće nalazi na listama novih zvijezda generacije Z.

Ovim dana je imala poseban razlog za slavlje navršivši 25 godina, a priliku za čestitanje iskoristili su njezini roditelji Anesa i Dukagjin.

Rođena je 14. svibnja 2001. godine u Londonu kao najmlađe dijete kosovskih Albanaca koji su tijekom 1990-ih emigrirali u Ujedinjeno Kraljevstvo. Odrastala je uz stariju sestru Duu i brata Gjina u obitelji koja je oduvijek bila povezana s glazbom, umjetnošću i kulturom.

Obitelj se jedno vrijeme vratila na Kosovo, no kasnije su ponovno preselili u London, gdje su obje sestre počele razvijati svoje karijere. Dok je Dua vrlo rano krenula prema glazbi, Rina je pokazivala interes za ples, modu i vizualnu umjetnost.

Rina je prve korake u svijetu mode napravila još kao tinejdžerica, a ubrzo je potpisala ugovor s poznatom agencijom Select Model Management. Zahvaljujući upečatljivom izgledu, dugoj tamnoj kosi i minimalističkom stilu brzo je privukla pažnju modnih kuća i brendova.

Danas redovito sudjeluje na Tjednima mode u Parizu, Milanu i Londonu te surađuje s luksuznim imenima poput Miu Miua, Prade i Versacea. Modni mediji često je nazivaju novom it girl generacije Z, dok njezin Instagram prati više od milijun ljudi.

Osim modelinga, Rina se polako okreće i glumačkoj karijeri. Veliku pažnju dobila je nakon što je potvrđeno da će glumiti u filmskom projektu "Expectations" redateljice Claire Denis, čime je jasno dala do znanja da ne želi ostati samo lice modne scene.

Iako još nema veliki broj projekata iza sebe, mnogi vjeruju kako bi upravo gluma mogla biti njezin sljedeći veliki korak.

Rina i Dua vrlo su povezane, a fanovi ih često nazivaju jednim od najpoznatijih sestrinskih dvojaca današnjice. Zajedno putuju, pojavljuju se na događanjima i međusobno se podržavaju na društvenim mrežama.

Ipak, iako joj je prezime otvorilo mnoga vrata, Rina posljednjih godina sve više pokazuje da može graditi vlastiti identitet i karijeru neovisno o slavi svoje starije sestre.

Za razliku od Due Lipe, čiji je privatni život često tema tabloida, Rina se trudi zadržati određenu dozu privatnosti. Britanski mediji povremeno pišu o njezinim ljubavnim vezama i pojavljivanjima na celebrity događanjima, no ona rijetko komentira svoj privatni život.

Osim mode i glume, uključena je i u rad humanitarne organizacije Sunny Hill Foundation, koju je osnovala obitelj Lipa kako bi pomagala mladima i promovirala albansku kulturu.

Iako će je mnogi još dugo povezivati s Duom, Rina je posljednjih godina pokazala da ima potencijal postati zvijezda za sebe. Modna industrija već ju je prihvatila kao jedno od novih zaštitnih lica generacije, a sve češće se spominje i kao buduće veliko ime filmske scene.

