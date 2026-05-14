Društvene mreže gore nakon drugog polufinala Eurosonga: "Kako se to kvalificiralo?!"

Nakon završetka drugog polufinala Eurosonga 2026. poznato je svih 25 finalista, a društvene mreže preplavili su komentari o iznenađenjima, favoritima i zemljama za koje fanovi smatraju da su nepravedno ispale iz natjecanja.

Nakon izuzetno napeta dva i pol sata, predstavnici Bugarske, Ukrajine, Norveške, Australije, Rumunjske, Malte, Cipra, Albanije, Danske i Češke izborili su finale u kojem ih od ranije čekaju Austrija, Francuska, Italija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska, a organizatori već sada najavljuju veliki spektakl za kraj 70. izdanja.

Veronica Fusaro, Švicarska

Atvara, Latvija

Antigoni, Cipar

Kao i kod svakog natjecanja, bilo sportskog ili glazbenog, korisnici društvenih mreža pohrlili su na X kako bi prokomentirali (ne)zadovoljstvo organizacijom natjecanja. Neki su komentirali kako su balkanske zemlje dobro prošle što se tiče kvalificiranja u finale, a sve tri zemlje koje su se ove godine vratile - Bugarska, Moldavija i Rumunjska - izborile su finale.

Ima i onih koji su komentirali kako neke zemlje nisu zaslužile ulaz u finale, dok neki fanovi žale za predstavnicama Švicarske i Latvije. Ipak, mogu se naći i pozitivni komentari koji već vide kako će Top 2 biti Finska i Australija.

Balkan countries did very well this year #eurovision — The Nostalgia Merchant (@_LOHI_) May 14, 2026

Can I ask who voted for Cyprus after tonight’s performance? And why?#Eurovision #ESC — Lewis Francis (@LewisXSport) May 14, 2026

Great to see that the UK is actively boycotting Eurovision by sending a song👍 #FreePalestine — Bart Vanraes (@BartVanraes) May 14, 2026

Semi-Final 2 sent through more of my personal picks (devo about Switzerland and Luxembourg missing out). Cannot wait for Saturday!! #Eurovision — Joslyn Hansen (@Joslynm) May 14, 2026

The worst vocal in these decade Please back to Love Islannd and not come back never ever on Eurovision — REMADBUL (@remadbul) May 14, 2026

This year's Eurovision is total shit... I mean.... Switzerland isn't making it to the final???????? — chmoshpa (@stupiwchmosha) May 14, 2026

I'm going to be so fucking honest. Albania just trumped every single song in Eurovision SF2. Zjerm last year was good, and paved the road for Albania, but Alis just took the bar and increased it further than ever. One of the few songs that i believe can win this year. #ESC2026 — Chungus | The Master Baiter (@daboombabot) May 14, 2026

The song is just too good for Eurovision. — КⲁϻєɲнϾпⲁвⲁѵ🧜🏻‍♂️🇧🇦 (@kamenispavac4) May 14, 2026

SØREN! TORPEGGARD! LUND!! MIN SØN! MIN LØVE! MIN MESTER! MIN BACHELORDISTRAKTION!!!! VI TAGER LIGE GULDET FØR VI GÅR HJEM!!!! #eurovision #ogjaIsraeltaber pic.twitter.com/mEWsQrq4N1 — Jeppe A K Sørensen (@jeppkongen) May 14, 2026

idk how i feel about seeing eurovision acts that i remember being highlighted as part of historic decades… i’m not that old yet — Ryan (@ryanbate) May 14, 2026

What in the actual fu— OK, how could not take all these beautiful songs to the Grand Final? Your tastes, I SWEAR, Europe! #Eurovision — Волшебник на краю леса (@Sa4koakaKiyoso) May 14, 2026

#Eurovision Can't really say I'm surprised by Cyprus and Norway qualifying over Switzerland and Latvia😞 — marco schollmeyer (@scholly666) May 14, 2026

How did Cyprus qualify, whatever it was she did on stage was not singing #Eurovision — The meep of disbelief 🏳️‍🌈 🇺🇦 🇵🇸 (@sentientnerd) May 14, 2026

The way there were three countries I would’ve liked to have qualified over Cyprus #eurovision — Angie 🧁 (@dollfacedfishy) May 14, 2026

#Eurovision gonna make a wild guess but I think #Bulgaria 🇧🇬 could have won the semi final



That staging was so unique and the whole set was faultless — Niall McGuigan (@niall5982) May 14, 2026

Uoči drugog polufinala, austrijski mediji su se raspisali o skandalu koji je izbio nakon što je izraelska televizija ismijavala hrvatske predstavnice Lelek. Više čitajte OVDJE.

