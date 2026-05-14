Austrijski mediji raspisali se o skandalu s lelekicama i Izraelcima: "Eurosong je ponovno mjesto kontroverzi"

Austrijski portal Heute raspisao se o incidentu između grupe LELEK i izraelske televizije KAN, ističući kako su sporni komentari izazvali bijes eurovizijskih fanova i službenu ispriku Izraela Hrvatskoj.

Hrvatske predstavnice, djevojke iz grupe Lelek u četvrtak ležerno prate drugo polufinale Eurosonga 2026., nakon što su u utorak izborile finale natjecanja. Međutim, nedugo poslije kvalifikacije našle su se u središtu incidenta, nakon što je izraelska televizija KAN na društvenim mrežama objavila podrugljiv komentar o njihovom nastupu, izazvavši reakcije eurovizijskih fanova koji su tražili ispriku.

Skandal između lelekica i KAN-a odjeknuo je i izvan granica Hrvatske, a o cijeloj situaciji raspisao se i austrijski portal Heute.

U tekstu navode kako je Eurosong ponovno umjesto povezivanja kultura postao mjesto novih kontroverzi, a hrvatska grupa LELEK neočekivano se našla u središtu velike rasprave na društvenim mrežama.

Austrijanci podsjećaju da je izraelski javni emiter KAN na Instagramu objavio isječak hrvatskog nastupa uz podrugljiv komentar o tetovažama članica grupe, referirajući se na henna tetovaže u Eilatu te poruku kako pretjeruju.

Ističe da ono što je trebalo biti humoristična objava nije naišlo na dobar prijem među eurovizijskim fanovima, koji su optužili izraelsku televiziju da ignorira kulturno i emocionalno značenje nastupa pjesme "Andromeda", a posebno su naglasili reakciju samih članica LELEK-a, koje su objavile isječak sporne objave i poručile kako simbolika njihova nastupa predstavlja patnju i potlačenost katoličkih žena, zbog čega su komentare doživjele kao uvredljive i nepoštovanje prema temi ženske boli i patnje.

Heute piše i kako su nakon toga društvene mreže eksplodirale, a brojni fanovi Eurosonga nazvali su ponašanje KAN-a sramotnim i neprofesionalnim. Dio komentatora otišao je i korak dalje tražeći sankcije za Izrael, pa čak i izbacivanje zemlje s natjecanja.

Pod pritiskom kritika izraelska televizija ubrzo je obrisala objavu i uputila službenu ispriku Hrvatskoj i hrvatskoj delegaciji.

KAN nije imao namjeru uvrijediti hrvatsku delegaciju ni hrvatsku javnost, prenio je Heute dio njihove službene izjave, dodajući kako će isprika biti proslijeđena i šefu hrvatske eurovizijske delegacije.

Cijela situacija izazvala je veliku pažnju eurovizijske zajednice uoči velikog finala, a nastup LELEK-a i dalje je jedna od najkomentiranijih tema ovogodišnjeg natjecanja.