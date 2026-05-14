Šveđanka se nakon prolaska u finale Eurosonga suočila s neugodnim problemom

Nakon zapaženog nastupa u prvom polufinalu Eurosonga, Felicia Lu zabrinula je fanove vijestima koje stižu iz Beča.

Samo nekoliko dana prije velikog finala Eurosonga, švedska predstavnica Felicia suočila se s neugodnim problemom koji je zabrinuo njezine obožavatelje. Publiku je osvojila upečatljivim nastupom I pjesme ''My System'' u prvom polufinalu, no u četvrtak ujutro se probudila gotovo bez glasa.

Zbog problema s glasnicama otkazala je sve planirane intervjue, a švedska televizija SVT, koja stoji iza njihove eurovizijske delegacije, otkrila je što se dogodilo.

Felicia, Švedska Foto: Afp

''Felicia se probudila s glasom koji je jedva prepoznatljiv. Tirkizni tepih, pjevanje i dugi dani u dvorani, uzvici veselja i stalno pričanje ostavili su posljedice'', poručili su iz SVT-a, piše Sweden Herald.

Liječnici i vokalni trener odmah su joj preporučili strogo mirovanje glasa, no srećom nije riječ o bolesti koja bi mogla ugroziti njezin nastup u finalu.

''Probudila sam se vrlo promukla. Najgore je stalno pričanje, a to je prava katastrofa za mene jer mrzim šutjeti. Ali samo moram slušati savjete svog vokalnog trenera, odmarati, šutjeti i piti puno vode. Srećom, nisam bolesna. Jako sam uzbuđena zbog finala i vjerujem da će i moj glas i moje naočale izdržati'', poručila je Felicia.

Felicia, Švedska Foto: Profimedia

LELEK - 2 Foto: Afp

