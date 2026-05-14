Voditeljica Eurosonga požalila se uoči drugog polufinala: Naporni tempo počeo uzimati danak

Voditeljica Eurosonga 2026. Victoria Swarovski požalila se pratiteljima kako zbog obveza oko natjecanja ne spava mnogo.

Austrijska prijestolnica Beč domaćin je 70. izdanja Eurosonga, a naporni tempo konstantnih proba i nastupa polako uzima svoj danak.

Nakon što je u prvim danima proba od streptokoka bolovala članica Leleka Judita Štorga, a nakon prvog polufinala bez glasa je ostala i Šveđanka Felicia, na iscrpljenost se požalila i voditeljica Victoria Swarovski.

Kako je otkrila u kratkotrajnoj objavi na Instagramu, zbog priprema za Eurosong počela je osjećati zamor.

Eurosong je trenutačno u punoj snazi, a za voditeljicu, nasljednicu bogatog carstva i nekadašnju pjevačicu, to znači dane ispunjene probama, pripremama i obvezama te vrlo malo sna.

"Spavala sam samo pet sati", priznala je u priči na Instagramu. Naime, samo za drugo polufinale morala je odraditi tri generalne probe u dva dana u ukupnom trajanju od sedam sati, a još je čeka dvoipolsatno drugo polufinale uživo te u iduća dva dana tri generalne probe finala, koje će ukupno trajati više od deset sati, te finale u subotu 16. svibnja.

Umor nije bio jedini problem za Swarovski. Kako piše austrijski Heute, zbog tehničkih poteškoća je morala ponavljati dio svog programa, iako je cijeli dan bila u dvorani Vienna Stadthalle.

"Idemo još jednom, jer je proba, iskreno, bila malo traljava", poručila je u videu.

