Beč je spreman za drugo polufinale Eurosonga, atmosferu donosi Dnevnik Nove TV!

Večeras je druga polufinalna večer Eurosonga, a u Beču je i naša Sara Duvnjak koja donosi atmosferu ispred dvorane Wiener Stadthalle, gdje su se već od ranih sati okupili brojni obožavatelji iz cijele Europe.

Večeras je druga polufinalna večer Eurosonga 2026, koja se održava u bečkom Wiener Stadthalleu. Nakon uzbudljivog prvog polufinala, novih 15 zemalja večeras će pokušati izboriti mjesto u velikom finalu koje je na rasporedu u subotu.

Atmosfera u Beču već danima je na vrhuncu, a brojni fanovi iz cijele Europe okupili su se u austrijskoj prijestolnici kako bi uživo pratili najveći glazbeni spektakl godine. Među njima je i ekipa Dnevnika Nove TV, a iz Beča se javila naša Sara Duvnjak.

''Nalazimo se ispred jednog od mnogo ulaza. Organizatori su zamolili sve koji dolaze da dođu ranije zbog iznimno visokih mjera sigurnosti kako bi svi mogli ući na vrijeme i kako druga polufinalna večer ne bi kasnila.''

Pogledaji ovo Celebrity Voditeljica Eurosonga požalila se uoči drugog polufinala: Naporni tempo počeo uzimati danak

Naša novinarka ispred dvorane susrela je i ekipu iz Zagreba. A kako to da nisu došli na prvu polufinalnu večer već na drugu?

''Pa nismo uspjeli dobiti karte za prvu večer kada je nastupila Hrvatska, ali nema veze. Veliki smo obožavatelji pa smo samo htjeli biti ovdje i uživati u atmosferi.''

''Ostajemo do finala. Grad je prepun događanja.''

Dnevnik Nove TV na Eurosongu u Beču Foto: Nova TV

Danas su naše Lelekice imale dan za odmor - nije bilo proba, nije bilo pjevanja pa su ovaj dan iskoristile za druženje s obožavateljima u gradskom muzeju. Puna dvorana obožavatelja iz cijeloga svijeta - rasplakala je naše predstavnice.

''Nisam bila emotivna kroz cijeli proces proba i nastupa. Nije mi došlo do glave. Sad kad smo ušle u prostoriju punu ljudi koji nas podržavaju to me baš jako pogodilo i nisam se više mogla suzdržat'', priznala je Judita.

Ovoliku podršku, kažu, nisu očekivale.

''Neki su donijeli poklončiće, taj neki trud koji odvojiš za nekoga, možda mu nećeš ni stići dat taj poklon, ma baš divno'', rekla je Marina.

Grupa Lelek Foto: Nova TV

Odgovarale su na pitanja o značenju pjesme i nastupu koji je jedan od najgledanijih polufinalne večeri.

''Obožavamo Lelek. Bile smo na polufinalnoj večeri i apsolutno smo oduševljene njihovom izvedbom. Bilo je nevjerojatno, zar ne?'', rekla je Sheina iz SAD-a.

Tu izvedbu, zbog prepoznatljivih tetovaža, ismijao je izraelski komentator u svojoj objavi. I danas je to nezaobilazna tema.

''Kontroverze oko tetovaža koje se vrte u medijima, ilustriraju koliko je moćna izvedba Lelekica. Zato što budi svijest o povijesti regije, govori - ovo je naša umjetnost, povijest i pokazat ćemo to svijetu. Mnogo nas je naučilo od njih o žrtvi žena u regiji'', rekao je William Lee Adamas, službeni novinar Eurosonga.

Pogledaji ovo Celebrity Počela je druga polufinalna večer Eurosonga: Još 10 država bori se za prolazak u finale!

Ako se pita obožavatelje - takvi komentari neće se odraziti na plasman.

''Ako išta znam o eurovizijskim fanovima je da poštuju svaku zemlju. Tako da mislim da Lelekice mogu imati samo još veću podršku kad su vidjeli koliko ih ljudi podržava nakon toga što je Izrael rekao'', rekla je obožavateljica Ivana iz Bosne i Hercegovine.

Dnevnik Nove TV na Eurosongu u Beču Foto: Nova TV

Objava je na kraju izbrisana nakon golemog pritiska javnosti, odnosno obožavatelja.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nives Celzijus odmor u Istri začinila čašom vina i minicom kojom je naglasila noge

Pogledaji ovo Celebrity Šveđanka se nakon prolaska u finale Eurosonga suočila s neugodnim problemom



