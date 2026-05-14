Smrt njenog oca svijet je zavila u crno, a jedan čovjek do danas joj je ostao golema podrška

Emotivan susret Meadow Walker i Vina Diesela na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu dirnuo je obožavatelje diljem svijeta i ponovno podsjetio na neraskidivu povezanost obitelji franšize ''Fast & Furious'' te prerano preminulog Paula Walkera.

Na crvenom tepihu 79. Filmskog festivala u Cannesu dogodio se jedan od najemotivnijih trenutaka ovogodišnje smotre filma. Meadow Walker, jedina kći pokojnog glumca Paula Walkera, ponovno se susrela sa svojim kumom Vinom Dieselom tijekom posebne projekcije filma ''The Fast and the Furious'', kojom je obilježena 25. obljetnica kultne akcijske franšize.

27-godišnja manekenka i aktivistica zablistala je u upečatljivoj zelenoj haljini dok je grlila Diesela na crvenom tepihu, a prizori njihova susreta brzo su obišli društvene mreže i raznježili obožavatelje serijala.

Prije same projekcije Diesel se obratio publici i emotivno govorio o prijateljstvu koje ga je povezivalo s Paulom Walkerom.

''Ovo je film u kojem bratstvo predstavljamo ja i moj brat Pablo. A osoba koja nije dopustila da večeras dođem sam ovdje, osoba koja predstavlja to bratstvo, jest Meadow Walker'', rekao je glumac vidno dirnut.

Tko je Meadow Walker?

Meadow Rain Walker rođena je 4. studenoga 1998. godine i jedino je dijete Paula Walkera te njegove bivše partnerice Rebecce Soteros. Dobar dio djetinjstva provela je na Havajima s majkom, daleko od holivudskih reflektora, no kasnije se preselila ocu u Kaliforniju kako bi bili bliži.

Paul Walker često je isticao kako mu je upravo očinstvo bilo najvažnija životna uloga. Glumac je u više intervjua govorio da je zbog Meadow promijenio prioritete i usporio tempo života, pokušavajući što više vremena provoditi s njom unatoč velikoj slavi koju mu je donijela franšiza ''Fast & Furious''.

Nakon njegove tragične smrti 2013. godine, kada je poginuo u prometnoj nesreći u dobi od samo 40 godina, Meadow je postala nasljednica njegova bogatstva, ali i čuvarica uspomene na slavnog glumca.

Paul Walker poginuo je 30. studenoga 2013. kao suvozač u Porscheu Carrera GT kojim je upravljao njegov prijatelj Roger Rodas. Automobil je izgubio kontrolu i zabio se u stup te se potom zapalio u Santa Clariti u Kaliforniji.

Walkerova smrt šokirala je Hollywood i milijune obožavatelja diljem svijeta, osobito zato što se tragedija dogodila u vrijeme kada je snimao sedmi nastavak serijala ''Fast & Furious''. Produkcija filma tada je bila privremeno zaustavljena, a scenarij izmijenjen kako bi se njegov lik Briana O'Connera dostojanstveno oprostio od publike.

Jedna od najemotivnijih scena u povijesti franšize ostala je završnica filma ''Furious 7'', popraćena pjesmom ''See You Again'' Wiz Khalife i Charlieja Putha, koja je postala globalni simbol oproštaja od glumca.

Vin Diesel i Paul Walker upoznali su se početkom 2000-ih tijekom snimanja prvog filma iz serijala, a njihovo prijateljstvo s godinama je postalo gotovo obiteljsko.

Diesel je često govorio da mu je Paul bio poput brata, a nakon njegove smrti ostao je iznimno blizak s Meadow. Toliko da ju je upravo on 2021. godine dopratio do oltara na njezinu vjenčanju s glumcem Louisom Thorntonom-Allanom.

Meadow Walker danas uspješno gradi karijeru modela i surađuje s brojnim modnim brendovima, no velik dio svog života posvetila je humanitarnom radu.

Godine 2015. osnovala je zakladu Paul Walker Foundation, organizaciju posvećenu zaštiti oceana i okoliša, temama koje su njezinu ocu bile posebno važne. Zaklada financira stipendije i projekte povezane sa znanošću mora te zaštitom prirode.

Meadow se povremeno pojavljuje i u projektima povezanim s franšizom ''Fast & Furious''. Kratko se pojavila u filmu ''Fast X'' iz 2023. godine, što su obožavatelji doživjeli kao emotivnu posvetu njezinu ocu.

Posebna projekcija u Cannesu okupila je brojne članove glumačke ekipe i producente koji su tijekom godina sudjelovali u stvaranju jednog od najuspješnijih akcijskih serijala svih vremena.

Franšiza ''Fast & Furious'' dosad je zaradila više od 7,5 milijardi dolara diljem svijeta, a završni nastavak pod nazivom ''Fast Forever'' trebao bi zaključiti priču koja traje više od dva desetljeća.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



