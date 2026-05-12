Glumica Ana Gruica Uglešić o borbi da ponovno postane majka: ''Nekad treba vjerovati i u Boga''

Supruga Gorana Ivaniševića, Nives, ekskluzivno za IN Magazin progovorila je o ulozi majke i pomajke, a glumica Ana Gruica Uglešić o borbi da ponovno postane majka. To je samo djelić onoga što su poznata lica otkrila našem Gordanu Vasilju na splitskom gala eventu na kojem su se slavile žene.

Brojne poznate Hrvatice zabljesnule su na večeri uspješnih žena u novootvorenom splitskom hotelu. Supruga Gorana Ivaniševića, Nives, trenutačno je u velikim pripremama oko organizacije Teniske akademije, koja će se u kolovozu održati u gradu podno Marjana.

''Stvarno se trudim biti dobra mama i pomajka, to mi je nekako najvažnija uloga u ovom trenutku, ali trudim se da ne izgubim sebe i da uvijek nađem prostora za svoje neke kreativne stvari koje volim raditi.'', rekla nam je Nives Ivanišević.

Premda ova bivša radijska voditeljica privatni život rijetko izlaže javnosti, za IN Magazin je napravila iznimku te progovorila o sinu Oliveru koji završava prvi razred.

''Oliver ima sedam godina, ide u školu, on igra košarku i nogomet, nije uopće pokazao interes za tenis, njegov tata govori da mu je to drago, ali ja volim samo da je u sportu jer je sport jako bitan.'', kaže Nives.

A na koga Oliver karakterno više sliči?

''Pa na tatu (smijeh). Slika i prilika, i Emanuel isto, tako da onako imam doma tri Gorana, kako se on zezao prije da postoje tri Gorana tako da imam ih stvarno u pravom smislu riječi.''

Nives ne krije koliko je ponosna na posinka Emanuela.

''Emanuel je predivan dečko koji je napunio 18 godina i sprema nam se u Ameriku. Jako će nam faliti, ali mislim da je dobio jako dobre alate i mislim da ćemo samo biti ponosni na njega.'', zaključila je Nives.

A ponosna može biti i glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom Boranom uskoro otvara zdravstveno-socijalni centar. Upisala je i poslijediplomski specijalistički studij te otvorila udrugu za djecu i zlostavljane majke, a najvećim uspjehom smatra svojeg 10-godišnjeg sina Marata.

''Marat mi je predivan, baš stasa u jednog predivnog mladića. Jako sam ponosna na njega, ne znam što život nosi, uvijek volim reći i ja sam bila divna s 12 pa sam s 15 poludila, ali mislim da ima super temelje i da je jedan plemeniti dječak, prvenstveno empatičan i da je pametan na mamu, tata se neće naljutiti, a možda i hoće'', s osmijehom nam je rekla Ana.

A s Maratovim ocem, piscem Hrvojem Šalkovićem, je u prijateljskom odnosu.

''Mnogi ljudi dođu i kažu imala si sreće pa ajmo reći je istina, je da postoji i doza sreće, međutim očito sam dobro birala kad sam birala i za oca i sadašnjeg partnera. To su jako razumni ljudi i naravno da smo imali i problema i nesuglasica i nije sramota reći da se moralo sjediti i razgovarati i dogovoriti se kao ljudi i staviti Marata na prvo mjesto.'', priznaje Ana.

Ana je nedavno otkrila kako su ona i suprug tri godine bili u procesu potpomognute oplodnje, tijekom kojih su imali 18 pokušaja, a nakon javnog priznanja javile su joj se brojne žene koje su prošle isti put.

''Nije mi žao što sam rekla javno, rekla sam to u trenutku kad sam ja smatrala da je potrebno, da se ja mogu nositi s tim jer uistinu to zna biti bolan proces. Međutim, to je vrijeme iza mene, smatram da sam uspjela sama sa sobom dobiti tu borbu i bitku i zaključiti da nije svako zlo za zlo, da netko drugi piše neke svoje ideje i vizije i nekad treba vjerovati i u Boga.''

Najpoznatije splitske blizanke Ana i Lucija Zaninović su protekli tjedan primile osobne nagrade Grada Splita.

''U publici su bila naša djeca, oni su nas gledali i oni su to emotivno proživjeli i to je njima nekako motiv da u životu mogu postići velike stvari ako ustraju i budu odlučni.'', priča Lucija Zaninović.

''Meni je najdraža rečenica koju mi je sin nakon toga rekao zagrlivši me 'mama, baš sam ponosan na tebe', tako da to mi je najveći životni uspjeh.'', rekla nam je Ana Zaninović.

A sestrinsko zajedništvo prenijele su i na svoju djecu.

''Je, Toma i Ervin su mjesec dana razlike, tako da praktički oni su kao blizanci i kako smo mi stalno skupa, skupa su i oni, tako da su ono prava braća. Kad su skupa stalno je svađa i rasprava, a čim su odvojeni 'di je Toma, di je Ervin, kad ćemo se nać i vidit?' To je taj odnos.''

U ženskoj večeri uživale su i Aleksandra Dojčinović te Ana Čagalj. Modna dizajnerica i Jolina supruga slave 17 godina velikog prijateljstva.

''To ti je kad te trebam, ti si tu, to nema dan, nema sat, nema vrijeme, to je to.'', govori Aleksandra.

Njih dvije ne priznaju izreku 'žena je ženi vuk'.

''Kod nas to ne postoji za niti jednu ženu. To nije naš modus. Ili je prijatelj ili se ne poznajemo.'', složile su se obje.

Kći legendarnog košarkaškog velikana Krešimira Ćosića, Ana, zaokupljena je udrugom koja čuva uspomenu na njezina oca.

''Želim prenijeti te nekakve tatine vrijednosti na mlađe generacije, a to je nesebičnost, davanje, igranje za ekipu, ne gledati samo sebe, što u današnje vrijeme svi smo nekako više okrenuti individualizmu, a to za jedan kolektiv i za razvoj društva baš i nije najbolje.'', izjavila je Ana Ćosić Pajurin.

A kako je biti uspješna žena u još uvijek pretežno muškom svijetu?

''Mislim da je muškarcima malo jednostavnije i lakše, posebno što se mi borimo kad smo na sceni i izvan scene s raznim predrasudama od toga tko te je probio do toga ako se desi neki skandal, ženama se to ne oprašta, a muškarcima se lako oprosti.'', rekla nam je glazbenica Marija Mirković.

''Muškarci su ono 'daj mi i odvedi me od točke A do točke B', a žene znaju doći preko C do B i to vam je čar svake žene.'', govori poduzetnica Anamaria Komar.

A bez žena svijet definitivno ne bi imao smisao.

