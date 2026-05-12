Sati do nastupa života: Lelekice ekskluzivno pred kamerama IN magazina

Naše cure iz grupe Lelek večeras će u srcu austrijske metropole zapjevati svoju "Andromedu". Put do polufinalnog nastupa bio je sve, samo ne dosadan - od borbe s prehladom do brušenja zadnjih detalja. Kako se osjećaju samo nekoliko sati prije velikog nastupa i imaju li tremu, zna naš Dino Stošić.

Kad se razmotao tirkizni tepih između Burgtheatra i Gradske vijećnice jasan je to bio znak. Ovogodišnji Erosong je i službeno otvoren. U austrijskoj prijestolnici posljednjih dana tako vlada prava eurovizijska groznica, a organizatori za 70. obljetnicu najavljuju dosad jedan od najvećih show programa.

''Za mene je Eurosong sam po sebi ikona i zato se osjećam vrlo počašćeno i zahvalno što sam dio institucije koja već 70 godina donosi nevjerojatnu glazbu. Na to gledam s velikom zahvalnošću što mogu biti dio tog slavlja'', izjavila je Delta Goodrem, predstavnica Australije.

Na ovogodišnjem Euosognu najavljeni su i nastupi Boy Georga ali i miljenice publike pobjednice Eurosonga 2004. Ruslane. Zbog političkih kontroverzi i bojkota pojedinih zemalja, na natjecanju sudjeluje manje država nego prošlih godina, što je dodatno obilježilo jubilarnu eurovizijsku sezonu.No interes publike ne manjka, a sudionici na

"I don't know I'm so excited because you know, I'm happy with the performance that we make. We didn't give you so many things. We keep it as a surprise, but you're gonna see a lot lot of things, lot lot of magic and energy on stage and I can't wait to show you what we're working for all these months.", izjavio je Akylas, predstavnik Grčke.

''Ne znam, toliko sam uzbuđen jer sam stvarno zadovoljan nastupom koji pripremamo. Nismo vam još otkrili previše toga. Čuvamo to kao iznenađenje, ali vidjet ćete puno, puno stvari, puno magije i energije na pozornici i jedva čekam pokazati vam na čemu smo radili sve ove mjesece'', rekao je.

Grčki predstavnik kao i oni Danske i Finske slove za ovogodišnje favorite.

''Nije to ništa… nije kao da smo mi jako mladi izvođači koji odjednom dolaze pred veliku publiku pa govore: ‘O moj Bože, svi su tamo i gledaju nas’. Mi smo to već prošli, puno puta nastupali pred publikom. Zato smo potpuno fokusirani na glazbu i ono što radimo u nastupu, to nam je uvijek najvažnije. Taj osjećaj mora dolaziti odavde, iz srca. Ova pjesma je duet i proizlazi iz priča koje smo zaista proživjeli u stvarnom životu, zato najviše razmišljamo o emocijama. Da, emocijama'', izjavila je predstavnica Finske Linda Lampenius.

I dok kladionice već izdvajaju svoje favorite, konačnu riječ i ove će godine dati publika i stručni žiri na velikom finalu. Večeras u prvoj polufinalnoj večeri nastupit će i hrvatske predstavnice. Dan uoči nastupa života djevojke iz grupe Lelek provele su u strogo radnoj, ali veseloj atmosferi. I uspjele su naći vremena za razgovor s našim Dinom Stošićem.

''Evo noć prije polufinala smo imale generalnu probu i jury show, tako da bilo je dosta zabavno i vjerojatno slično kao što će biti danas. Ali, odmah nakon toga došle smo u hotel, išle spavati, odmoriti za današnji dan'', ikzjavila je Korina Olivia Rogić.

Iako odbrojavaju posljednje sate do izlaska pred eurovizijsku publiku, pritisak, barem zasad, ne osjećaju.

''Jučer kada je bio jury show nismo imale tremu, baš smo to pričale među sobom. A bila je publika, bilo je jako puno ljudi već tada u dvorani. A danas, nadam se da ćemo imati samo malo uzbuđenje, nadamo se da prolazimo u finale, to nam je prvi cilj'', dodala je Inka Večerina Perušić.

No, put do polufinala nije bio bez prepreka. Proteklih dana sve su oči bile uprte u Juditu, čije je zdravlje bilo pod upitnikom.

''Zdravlje je super, odlično, totalno sam ozdravila do kraja. I ništa, sad idemo pokoriti to polufinale.'', otkrila je Judita Štorga.

Iako je raspored gust, iza pozornice ne manjka međusobne potpore.

''Nemamo baš toliko vremena za druženje koliko smo mislile da ćemo imati, više se srećemo međusobno i onda si boostamo podršku u tim trenucima, sekundama dok se sretnemo i međusobno si uvijek poručimo da uživamo, da budemo jedni s drugima i ništa, samo da nastavimo na putu do pozornice ili garderobe'', objasnila je Marina Ramljak.

Rivalstva nema, jer u glazbi su, kažu, svi na istoj strani.

''Evo mislim da nikog ne smatramo konkurencijom jer smo svi nekako tu kolege glazbenici koji predstavljaju svoju državu na ovom natjecanju. Ali, smatramo da ima jako puno dobrih pjesama i da su svi došli pokazati najbolje što mogu'', rekla je Lara Brtan.

Nama ne preostaje ništa drugo nego poželjeti im da večeras ostave srce na pozornici i zabljesnu onako kako samo one znaju. Cure, sretno, cijela Hrvatska navija za vas!

