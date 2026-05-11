Pamtimo ga kao dječaka koji je prije 12 godina otpjevao veliki hit: Danas izrastao u prezgodnog mladića!

Endi Schrotter, tinejdžerska senzacija iz Pakraca koji je s 13 godina osvojio Supertalent i postao poznat hitom "Atom", danas često objavljuje sadržaj na društvenim mrežama.

Endi Schrotter je dječak koji je sa samo 13 godina osvojio u našem showu Supertalent. Na prvu je ostavio dobar dojam, ali nije ni sanjao da će za samo nekoliko godina imati tisuće obožavateljica.

Nekoć najpopularniji tinejdžer dolazi iz Pakraca, a najveću slavu stekao je zahvaljujući hitu "Atom", čije stihove nema tko nije znao 2013. godine.

Njegov glazbeni put započeo je u ranom djetinjstvu, kada je pokazivao izniman talent za glazbu. Nakon "Atoma", Endi je nastavio raditi na novim projektima i surađivati s raznim glazbenicima.​

Osim "Atoma", snimio je još neke uspješne pjesme kao što su "Reci mi nešto o sebi", "Hajde sa ludujemo", "Da se mene pita", "Nije fer".

Danas, kao 27-godišnji mladić, bavi se kreairanjem sadržaja društvenim mrežama, gdje dijeli novosti o svojim projektima i suradnjama, a ne skriva ni da je sretno zaljubljen u djevojku Loru.

Pretprošle je godine na TikToku, gdje broji gotovo 60 tisuća pratitelja, objavio neke zanimljive činjenice iz pjesme "Atom", i to povodom 12 godina od izlaska regionalnog hita.

Pjevač, kojeg su svojevremeno nazivali i drugim Justinom Bieberom, izdvojio je da je spot sniman u njegovoj školi u Zagrebu, a iako pjesma stavlja naglasak na kemiju, Endi je priznao je učionica ipak bila prostor gdje se predavala povijest.

Prepoznatljiva crvena stolica iz spota je visoka 25 metara, a Endi je otkrio da se na nju popeo dizalicom gdje je i pokazao svoj možda i najveći talent - ples.

Pjesma danas broji 12 milijuna pregleda na Youtube-u.

