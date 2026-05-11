Sjećate se ovog folkera koji nakon 30 godina dolazi u Arenu Zagreb? Kladimo se da znate njegove hitove

Kraj godine u Zagrebu ove će godine imati posebnu glazbenu kulisu. Nakon čak 30 godina, Halid Muslimović vraća se u veliku zagrebačku dvoranu i to koncertom 27. prosinca u Areni Zagreb.

Posljednji veliki dvoranski koncert u Zagrebu održao je još 1995. godine u Domu sportova, zbog čega ovaj povratak nosi dodatnu emociju i simboliku za publiku koja njegove pjesme prati desetljećima. Koncert, pod nazivom "Mene je učilo vrijeme", održava se povodom velikih 45 godina karijere izvođača koji je obilježio glazbenu scenu brojnim hitovima, a zagrebački nastup dio je regionalne turneje kojom obilježava ovaj značajan jubilej.

Bit će to večer za sve one koji pamte, ali i za one koji su njegove pjesme otkrili kasnije, kroz obiteljska slavlja, duge vožnje ili spontana okupljanja uz glazbu koja spaja generacije. Halidov povratak u Zagreb dolazi u trenutku kada se godina zatvara, a emocije prirodno izlaze na površinu.

Njegovi bezvremenski hitovi već desetljećima žive svoj život – u noćnim izlascima, na svadbama i kućnim druženjima. Upravo zato, koncert u Areni donosi priliku da se sve te uspomene preslikaju u jednu večer, na jednom mjestu, uz tisuće glasova koji pjevaju iste stihove nekih od najvećih Halidovih uspješnica poput: "Nevjesta", "Slušaj majko moju pjesmu", "Mene je učilo vrijeme", "Znam, za sve sam kriv", "Prsten moje majke", "Ne troši suze", "Dunjo moja", "Želja si mi samo ti", "Hej, ljubavi, u dalekom gradu", "Ugasila si me" i brojnih drugih...

Glazbeno gledano, Halid Muslimović je izvođač kojeg je teško svrstati u jednu ''ladicu''. Njegove pjesme prirodno spajaju narodnu tradiciju i laganiji pop izraz, uvijek s naglaskom na melodiju i emociju koja dolazi nenametljivo. Upravo ta jednostavnost – u aranžmanima, tekstovima i interpretaciji – kroz godine se pokazala kao njegova najveća snaga. U vremenu kada je produkcija često u prvom planu, njegove pjesme podsjećaju da čak i sama iskrena izvedba može biti sasvim dovoljna da pjesma ostane dugo u pamćenju.

Upravo zato, 27. prosinca bit će večer nostalgije, druženja i dobre energije – idealna prilika za izlazak s društvom, partnerom ili čak cijelom obitelji. Jer Halidova glazba odavno nadilazi generacijske granice.

Povratak nakon tri desetljeća nosi i posebnu težinu – rijetko se događa da jedan izvođač toliko dugo izbiva iz ovako velikog prostora, a da interes publike ostane jednako snažan, što će zasigurno i potvrditi Zagrepčani i gosti grada.

