Burna životna priča nekadašnje ljepotice koju je obilježio jedan od najvećih gafova u povijesti

Faye Dunaway ponovno se pojavila u javnosti nakon dvije godine, podsjetivši na svoju legendarnu glumačku karijeru.

Jedna od najvećih filmskih zvijezda 20. stoljeća, Faye Dunaway, ponovno se pojavila u javnosti nakon gotovo dvije godine izbivanja iz fokusa medija. Legendarna glumica viđena je na TCM Classic Film Festivalu 2026. u Hollywoodu, gdje je sudjelovala na posebnoj projekciji kultnog filma "Network", koji joj je 1977. donio Oscara za najbolju glumicu.

85-godišnja glumica pojavila se u TCL Chinese Theatre IMAX-u u elegantnom crnom odijelu ukrašenom crvenim cvjetovima, uz bijelu košulju i tenisice, a mnogi su komentirali kako izgleda iznimno mladoliko. Bio je to njezin prvi veći javni izlazak još od promocije HBO-ova dokumentarca "Faye" 2024. godine.

Rođena je 14. siječnja 1941. u Bascomu na Floridi, a odrasla je u vojničkoj obitelji zbog čega se često selila tijekom djetinjstva. Glumu je studirala na prestižnom Boston Universityju, a potom i na njujorškom Lincoln Centeru, gdje je brusila kazališni talent prije nego što je osvojila filmski svijet.

Karijeru je započela u kazalištu tijekom 60-ih godina, a vrlo brzo privukla je pažnju zbog svoje upečatljive pojave, intenzivne glume i karizme koja ju je izdvajala od drugih glumica tog vremena.

Pravi proboj dogodio se 1967. godine filmom "Bonnie and Clyde", u kojem je utjelovila Bonnie Parker uz Warrena Beattyja. Film je postao simbol novog Hollywooda, a Dunaway je za ulogu dobila prvu nominaciju za Oscara.

Sedamdesete su bile vrhunac njezine karijere. Uslijedili su klasici "The Thomas Crown Affair", "Chinatown", "Three Days of the Condor" i "Network", u kojem se posebno istaknula kao hladna i ambiciozna televizijska direktorica Diana Christensen. Upravo joj je ta uloga donijela Oscara za najbolju glumicu.

Kasnije je glumila i u filmovima "Mommie Dearest", "Barfly", "Gia" i "Don Juan DeMarco", potvrdivši status jedne od najvažnijih američkih glumica svoje generacije.

Dunaway je uvijek pažljivo čuvala privatni život od javnosti.

Bila je dva puta udana – prvo za glazbenika Petera Wolfa, a zatim za slavnog fotografa Terryja O'Neilla, s kojim ima sina Liama. Upravo je Liam posljednjih godina imao važnu ulogu u njezinu povratku u javnost i nastanku dokumentarca "Faye". Osim Wolfa i O'Neilla, ljubila je Marcella Mastroiannija, Fredericka Forsytha, Warrena Lieberfarba i mnogim drugima čije identitete nije odavala.

Posljednjih nekoliko godina Faye je zbog plastičnih operacija gotovo neprepoznatljiva, a mnogi obožavatelji ističu kako je bila prirodna ljepotica te žale što je ikada otišla pod nož.

Iako je bila slavna zbog nevjerojatnog talenta, Dunaway je desetljećima pratila reputacija zahtjevne i teške osobe za suradnju. Posebno su poznate priče sa snimanja filma "Chinatown", gdje je imala napet odnos s redateljem Romanom Polanskim.

Velik trag ostavila je i njezina uloga Joan Crawford u filmu "Mommie Dearest" iz 1981., koja je s vremenom postala kultna, ali je istovremeno utjecala na percepciju njezine osobnosti u Hollywoodu.

Šokantan trenutak dogodio se i 2017. na dodjeli Oscara kada su ona i Warren Beatty greškom proglasili "La La Land" najboljim filmom umjesto stvarnog pobjednika "Moonlight". Taj trenutak ostao je jedan od najvećih gafova u povijesti Oscara. Godine 2019. bivši asistent tužio ju je zbog navodnog homofobnog verbalnog zlostavljanja, što je dodatno obnovilo priče o njezinu teškom karakteru.

Veliku pažnju izazvao je HBO-ov dokumentarac "Faye" iz 2024., u kojem je glumica prvi put otvoreno govorila o privatnim borbama, mentalnom zdravlju i dijagnozi bipolarnog poremećaja. Dokumentarac je prikazao i njezinu ranjiviju stranu te potaknuo novo vrednovanje njezine bogate karijere i života iza kulisa Hollywooda.

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, Dunaway i dalje povremeno prihvaća filmske projekte. Nakon dokumentarca ponovno se počela pojavljivati na filmskim festivalima i posebnim projekcijama, a 2026. potvrđeno je i njezino sudjelovanje u novom filmu "Prima".

Njezino nedavno pojavljivanje u Hollywoodu još jednom je podsjetilo filmski svijet zašto se Faye Dunaway smatra jednom od najvećih diva zlatnog doba američkog filma – glumicom čiji talent, karizma i kontroverze desetljećima fasciniraju publiku.

