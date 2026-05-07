Sjećate se dr. Slavičeka iz Naše male klinike? Bio je u braku s Titovom unukom, a evo gdje je danas

Glumac Ranko Zidarić iza sebe ima više od tri desetljeća bogate karijere, no domaća publika najviše ga pamti po ulozi osebujnog doktora Franje Slavičeka iz kultne humoristične serije ''Naša mala klinika''.

Hrvatski glumac Ranko Zidarić već desetljećima pripada samom vrhu domaće glumačke scene, no široj publici njegovo će lice zauvijek ostati povezano s legendarnim patologom Franjom Slavičekom iz humoristične serije ''Naša mala klinika''. Upravo tom ulogom osvojio je srca gledatelja i postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u regiji.

Rođen je 1. veljače 1965. godine u Zagrebu, u obitelji koja je već bila povezana s umjetnošću i glumom. Njegov otac bio je poznati hrvatski glumac Krešimir Zidarić, pa je Ranko vrlo rano osjetio ljubav prema kazalištu i filmu. Nakon završene Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu 1990. godine, započinje profesionalnu karijeru koja će ga ubrzo svrstati među najcjenjenije domaće glumce.

Ranko Zidarić - 10 Foto: IMDb

Ranko Zidarić - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ranko Zidarić - 9 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Iste godine postaje član zagrebačkog kazališta Gavella, gdje ostvaruje niz zapaženih kazališnih uloga. Iako je publika danas najviše pamti po televizijskim projektima, Zidarić je tijekom godina izgradio ozbiljnu kazališnu karijeru i dokazao se kao glumac širokog raspona.

Na filmu se istaknuo još krajem osamdesetih godina, posebno u kultnom ostvarenju ''Diploma za smrt'', gdje je pokazao glumačku snagu i karizmu zbog koje su ga mnogi tada prozvali domaćim Richardom Gereom. Njegov šarm, prepoznatljiv izgled i prirodna pojava vrlo brzo su ga izdvojili među glumcima njegove generacije.

Ranko Zidarić - 8 Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

Ranko Zidarić - 7 Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

No najveću popularnost donijela mu je upravo serija ''Naša mala klinika''. Uloga osebujnog doktora Franje Slavičeka pretvorila ga je u televizijsku zvijezdu, a replike i scene iz serije gledatelji i danas rado prepričavaju. Zidarić je tom liku dao posebnu dozu humora, topline i prepoznatljivosti, zbog čega je Slaviček ostao jedan od najvoljenijih domaćih televizijskih likova.

Tijekom karijere ostvario je brojne uloge u serijama poput ''Luda kuća'', ''Kud puklo da puklo'', ''Blago nama'', ''Obični ljudi'' i ''Kumovi'', potvrdivši status jednog od najangažiranijih hrvatskih glumaca.

Ranko Zidarić - 5 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Ranko Zidarić - 4 Foto: Sandra Simunovic / CROPIX

Osim glume, povremeno se bavio pisanjem scenarija i režijom, a privatni život često je privlačio pozornost javnosti. Bio je u braku sa Sašom Broz, unukom Josipa Broza Tita, s kojom ima kćer Saru, a kasnije je pronašao sreću s arhitekticom Ivanom Uhlik Zidarić.

Ranko Zidarić - 2 Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

Danas izbjegava svjetla reflektora, društvene mreže su mu zaključane, a njegova posljednja fotografija je s predstave ''Sami'' iz veljače ove godine.

Ranko Zidarić - 6 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Za fotke Nives u čipkastom korzetu i minici nije potreban dodatan opis, pogledajte ih sami

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Iva Jerković objavila fotku svoje mame iz mladosti: ''Nije ni čudo da si ti tako lijepa''